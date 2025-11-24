Trái ngược với hình tượng quyến rũ, gợi cảm trên thảm đỏ, Ngọc Trinh sở hữu bộ sưu tập pijama đa dạng, nhí nhảnh khi ở nhà.

Trong những vlog trên trang cá nhân, Ngọc Trinh liên tục xuất hiện với các thiết kế pijama rộng rãi, thoải mái, ưu tiên chất liệu mềm mại như cotton hoặc phi lụa. Màu hồng phấn dường như là tông màu chủ đạo mà cô yêu thích nhất. Bộ pijama hồng toàn tập phối cùng bờm tóc tai mèo hay dây chun cùng màu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, dễ thương cho nữ hoàng nội y dù đã bước sang tuổi 35.

Ngọc Trinh có bộ sưu tập pijama đa dạng.

Không chỉ dừng lại ở tông hồng, bộ sưu tập pijama của Ngọc Trinh còn đa dạng về họa tiết. Từ chấm bi nhỏ xinh, nốt nhạc vui tươi, trái tim nhiều màu sắc cho đến logo Gucci nổi bật, mỗi thiết kế đều toát lên sự đáng yêu, phù hợp với tính cách năng động, nhí nhảnh của cô. Đặc biệt, hầu hết các bộ pijama đều là kiểu áo dài tay, quần dài ôm vừa vặn hoặc dáng suông rộng, giúp Ngọc Trinh thoải mái vận động trong nhà mà vẫn giữ được sự kín đáo tuyệt đối.

Bộ pijama chấm bi của Ngọc Trinh.

Khi đi bơi cùng gia đình, Ngọc Trinh cũng chọn những mẫu đồ bơi kín đáo hiếm thấy. Cô ưa chuộng những mẫu áo dài tay kết hợp quần dài đến gối hoặc bodyswim dáng quần lửng, hoàn toàn khác biệt so với những thiết kế cắt xẻ táo bạo thường thấy trên tạp chí và sự kiện.

Người hâm mộ hiếm khi thấy Ngọc Trinh diện những bộ đồ cắt xẻ tại nhà.

Chính sự tương phản này đã khiến bộ sưu tập pijama của Ngọc Trinh nhận được sự chú ý không kém các set đồ hiệu đắt đỏ. Với người đẹp 8x, pijama không chỉ là trang phục ngủ mà còn là cách để cô thư giãn, trở về phiên bản giản dị nhất của chính mình sau những lần xuất hiện lộng lẫy. Bộ sưu tập đa dạng màu sắc, họa tiết trẻ trung này không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ riêng, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều chị em muốn đầu tư đồ mặc nhà vừa đẹp vừa thoải mái.