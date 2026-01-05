Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giáo hoàng Leo XIV: 'Venezuela phải duy trì là một quốc gia độc lập'

08:54 05/01/2026
Giáo hoàng Leo XIV đã phát đi thông điệp đáng chú ý giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Hôm thứ Bảy, ngày 3/1, Vatican đã phát đi thông điệp đáng chú ý khi Giáo hoàng Leo XIV lần đầu lên tiếng về những biến động chính trị nghiêm trọng đang diễn ra tại Venezuela, liên quan đến các cuộc không kích của Mỹ cũng như việc Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân bị bắt giữ. Phát biểu của người đứng đầu Giáo hội Công giáo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, trong bối cảnh tình hình khu vực Mỹ Latinh đang đứng trước nhiều rủi ro bất ổn.

 
Ngày 25 tháng 12 năm 2025, Giáo hoàng Leo XIV đã đọc bài diễn văn Giáng sinh truyền thống của mình, 'Urbi et Orbi,' từ ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, đồng thời thực hiện một cử chỉ bằng tay. (Reuters) Ngày 25 tháng 12 năm 2025, Giáo hoàng Leo XIV đã đọc bài diễn văn Giáng sinh truyền thống của mình, "Urbi et Orbi," từ ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, đồng thời thực hiện một cử chỉ bằng tay. (Reuters)

Trong tuyên bố của mình, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh lập trường kiên định của Vatican về chủ quyền quốc gia. Ông khẳng định Venezuela cần được tôn trọng như một quốc gia độc lập, không bị chi phối hay áp đặt bởi bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Theo Giáo hoàng, việc bảo vệ nền độc lập của một dân tộc không chỉ là vấn đề chính trị, mà còn là nguyên tắc đạo đức gắn liền với hòa bình và công lý quốc tế.

 

Bên cạnh vấn đề chủ quyền, Giáo hoàng Leo XIV đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố con người. Ông cho rằng, trong mọi biến động địa chính trị hay xung đột quân sự, sự an toàn và phẩm giá của người dân phải được đặt lên hàng đầu. “Sự an nguy của người dân Venezuela cần được ưu tiên hơn bất kỳ toan tính hay lợi ích nào khác”, ông nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về những hệ lụy mà các hành động quân sự có thể gây ra cho thường dân vô tội.

Người đứng đầu Vatican cũng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng đầy đủ nhân quyền tại Venezuela. Theo ông, những giá trị phổ quát như quyền sống, quyền tự do và quyền được bảo vệ trước bạo lực không thể bị xem nhẹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng các giải pháp cho khủng hoảng Venezuela cần được tìm kiếm thông qua đối thoại hòa bình, thay vì sử dụng vũ lực hay các biện pháp cưỡng ép.

 
Giáo hoàng Leo XIV phát biểu tại Quảng trường Thánh Peter, tại Vatican ngày 18.6.2025 (ẢNH: Reuters). Giáo hoàng Leo XIV phát biểu tại Quảng trường Thánh Peter, tại Vatican ngày 18.6.2025 (ẢNH: Reuters).

Trước đó, vào ngày 25/12/2025, trong bài diễn văn Giáng sinh truyền thống “Urbi et Orbi” được đọc từ ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV cũng từng gửi đi thông điệp về hòa bình, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn đến những khu vực đang chìm trong xung đột và bất ổn. Khi ấy, ông đã thực hiện cử chỉ tay mang tính biểu tượng, thể hiện mong muốn hàn gắn và hòa giải giữa các quốc gia.

Lời kêu gọi mới nhất liên quan đến Venezuela tiếp tục cho thấy vai trò của Vatican như một tiếng nói đạo đức trên trường quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, phát biểu của Giáo hoàng Leo XIV được xem là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng hòa bình, độc lập dân tộc và quyền con người cần phải là nền tảng cho mọi quyết sách liên quan đến vận mệnh của một quốc gia.

