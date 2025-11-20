Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỜI TRANG
  3. Phong cách

Thời trang của các nàng dâu hào môn Việt

14:15 20/11/2025
Các nàng dâu hào môn Việt sở hữu gu thời trang thanh lịch, dễ dàng ứng dụng vào đời sống.
Thời trang của Tăng Thanh Hà là minh chứng rõ nhất cho phong cách năng động nhưng không kém phần sang trọng của các nàng dâu hào môn Việt. Hiếm khi chọn váy điệu đà, cô thường xuất hiện với công thức 'trên rộng - dưới dài' như áo phông oversized phối chân váy đen xẻ tà nhẹ, hoặc crop top hai dây kết hợp chân váy midi bí phồng nguyên cây đen. Ảnh: FBNV Thời trang của Tăng Thanh Hà là minh chứng rõ nhất cho phong cách năng động nhưng không kém phần sang trọng của các nàng dâu hào môn Việt. Hiếm khi chọn váy điệu đà, cô thường xuất hiện với công thức "trên rộng - dưới dài" như áo phông oversized phối chân váy đen xẻ tà nhẹ, hoặc crop top hai dây kết hợp chân váy midi bí phồng nguyên cây đen. Ảnh: FBNV
 
Nhờ cách phối đồ thoải mái mà vẫn chỉn chu, thời trang của Tăng Thanh Hà luôn trẻ trung, hiện đại và dễ dàng 'học lỏm' cho các chị em công sở lẫn mẹ bỉm. Ảnh: FBNV Nhờ cách phối đồ thoải mái mà vẫn chỉn chu, thời trang của Tăng Thanh Hà luôn trẻ trung, hiện đại và dễ dàng "học lỏm" cho các chị em công sở lẫn mẹ bỉm. Ảnh: FBNV
 
Trong khi đó, gu thời trang của Đặng Thu Thảo lại nghiêng hẳn về sự dịu dàng quý phái. Nàng hậu đặc biệt yêu thích chân váy lụa hoặc chân váy midi tone trắng, phối cùng áo trắng đồng điệu hoặc set váy dạ sang trọng. Ảnh: FBNV Trong khi đó, gu thời trang của Đặng Thu Thảo lại nghiêng hẳn về sự dịu dàng quý phái. Nàng hậu đặc biệt yêu thích chân váy lụa hoặc chân váy midi tone trắng, phối cùng áo trắng đồng điệu hoặc set váy dạ sang trọng. Ảnh: FBNV
Sự kết hợp này giúp thời trang của Đặng Thu Thảo luôn toát lên khí chất 'tài phiệt'. Phong cách của cô vừa nghiêm túc đủ để dự tiệc gia đình, vừa mềm mại đủ để dạo phố. Ảnh: FBNV Sự kết hợp này giúp thời trang của Đặng Thu Thảo luôn toát lên khí chất "tài phiệt". Phong cách của cô vừa nghiêm túc đủ để dự tiệc gia đình, vừa mềm mại đủ để dạo phố. Ảnh: FBNV
 
Thời trang đời thường của Đỗ Mỹ Linh mỗi lần lên đồ đều khiến công chúng trầm trồ bởi độ 'chất'. Cô ưu tiên các thiết kế tinh giản như set ren trắng, áo khoác dạ họa tiết nhẹ phối chân váy midi, hoặc chân váy mini tweed. Ảnh: FBNV Thời trang đời thường của Đỗ Mỹ Linh mỗi lần lên đồ đều khiến công chúng trầm trồ bởi độ "chất". Cô ưu tiên các thiết kế tinh giản như set ren trắng, áo khoác dạ họa tiết nhẹ phối chân váy midi, hoặc chân váy mini tweed. Ảnh: FBNV
Điểm nhấn nằm ở cách Đỗ Mỹ Linh hạn chế phụ kiện: chỉ một đôi khuyên tai nhỏ hoặc chiếc mũ fedora là đủ để hoàn thiện phong cách thời trang sang chảnh mà không hề phô trương. Ảnh: FBNV Điểm nhấn nằm ở cách Đỗ Mỹ Linh hạn chế phụ kiện: chỉ một đôi khuyên tai nhỏ hoặc chiếc mũ fedora là đủ để hoàn thiện phong cách thời trang sang chảnh mà không hề phô trương. Ảnh: FBNV
Thời trang của Đỗ Thị Hà trong thời gian gần đây đã chuyển mình rõ rệt từ phong cách hoa hậu giản dị sang sự sang trọng tinh tế. Cô đặc biệt yêu thích chân váy midi dáng suông hoặc chân váy dài vải dạ, phối cùng áo len trơn màu, cardigan dài hoặc áo sơ mi trắng oversized. Ảnh: FBNV Thời trang của Đỗ Thị Hà trong thời gian gần đây đã chuyển mình rõ rệt từ phong cách hoa hậu giản dị sang sự sang trọng tinh tế. Cô đặc biệt yêu thích chân váy midi dáng suông hoặc chân váy dài vải dạ, phối cùng áo len trơn màu, cardigan dài hoặc áo sơ mi trắng oversized. Ảnh: FBNV
Bảng màu chủ đạo trong gu thời trang của Đỗ Thị Hà trung thành với những màu trung tính, nhưng được nâng tầm nhờ chất liệu cao cấp và cách cắt may ôm vừa vặn, tạo nên tổng thể vừa trang nhã vừa nổi bật mà không cần phụ kiện rườm rà. Ảnh: FBNV Bảng màu chủ đạo trong gu thời trang của Đỗ Thị Hà trung thành với những màu trung tính, nhưng được nâng tầm nhờ chất liệu cao cấp và cách cắt may ôm vừa vặn, tạo nên tổng thể vừa trang nhã vừa nổi bật mà không cần phụ kiện rườm rà. Ảnh: FBNV
Riêng với Nguyễn Quỳnh Châu, thời trang của cô được đánh giá là sự giao thoa hoàn hảo giữa thanh lịch cổ điển và hiện đại tối giản. Quỳnh Châu thường chọn chân váy midi dáng A hoặc chân váy lụa dài thướt tha phối cùng áo sơ mi voan, áo len mỏng hoặc tank top basic. Ảnh: FBNV Riêng với Nguyễn Quỳnh Châu, thời trang của cô được đánh giá là sự giao thoa hoàn hảo giữa thanh lịch cổ điển và hiện đại tối giản. Quỳnh Châu thường chọn chân váy midi dáng A hoặc chân váy lụa dài thướt tha phối cùng áo sơ mi voan, áo len mỏng hoặc tank top basic. Ảnh: FBNV
Đặc biệt, thời trang của người đẹp luôn được hoàn thiện bởi cách buộc tóc thấp gọn gàng và đôi giày búp bê hoặc sandal quai mỏng, tạo cảm giác vừa quý phái vừa gần gũi. Ảnh: FBNV Đặc biệt, thời trang của người đẹp luôn được hoàn thiện bởi cách buộc tóc thấp gọn gàng và đôi giày búp bê hoặc sandal quai mỏng, tạo cảm giác vừa quý phái vừa gần gũi. Ảnh: FBNV
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/thoi-trang/thoi-trang-cua-cac-nang-dau-hao-mon-viet-202511201408350112.html
Cùng chủ đề
Tiểu Vy khoe khí chất sang trọng với trang sức giá 2,5 tỷ đồng Phong cách
Tiểu Vy khoe khí chất sang trọng với trang sức giá 2,5 tỷ đồng

Hoa hậu Tiểu Vy khoe vẻ đẹp 'nghìn năm có một' trong loạt ảnh mới nhưng bộ trang sức mới...

Phương Trinh Jolie mặc áo tắm bé xíu khoe gò bồng đảo căng tràn Phong cách
Phương Trinh Jolie mặc áo tắm bé xíu khoe gò bồng đảo căng tràn

Dù đã là mẹ ba con, Phương Trinh Jolie vẫn chăm mặc hở khoe trọn hình thể quyến rũ.

Bikini hè của Tâm Tít, Hàn Hằng Phong cách
Bikini hè của Tâm Tít, Hàn Hằng

Trong mùa mốt hè năm nay, nhiều kiểu dáng đồ bơi trending được các tín đồ thời trang như Hàn...

'Dâu hào môn' Khánh Huyền theo mốt không quần Phong cách
'Dâu hào môn' Khánh Huyền theo mốt không quần

Newsfeed Rate tuần này đánh giá cao mốt "mặc quần tất, cất quần dài" của Khánh Huyền 2k4 và Thanh...

Thấy gì khi váy khỏa thân bị cấm? Phong cách
Thấy gì khi váy khỏa thân bị cấm?

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes cập nhật quy định về trang phục chỉ 24 giờ trước lễ khai...

Váy cát của Tyla xứng đáng là chiếc đầm đẹp nhất ngày hội Met Gala 2024! Phong cách
Váy cát của Tyla xứng đáng là chiếc đầm đẹp nhất ngày hội Met Gala 2024!

Bộ váy này sau đó đã được cắt ngắn, hở lưng giúp nữ ca sĩ dễ dàng di chuyển hơn.

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống