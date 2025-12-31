Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sự thật về những bản 'nhạc Tết Jazz' triệu view làm bằng AI

13:08 31/12/2025
Trên các playlist nhạc Tết tạo bằng AI trên YouTube, nhiều người dùng khen hay, bắt tai. Một số chủ kênh nói thẳng nhạc làm bằng AI, trong khi số khác không nói rõ.

Ảnh bìa nhạc Tết bằng AI. Ảnh: Hoà Âm Có Gu.

Thời điểm cuối năm, thị trường nhạc AI trên YouTube ngày càng sôi nổi với hàng loạt playlist nhạc Tết. Hoà Âm Có Gu, một kênh chuyên làm nhạc AI, đã đăng tải các bài hát Tết mang Phong cách Jazz được gần một tháng. Trước đó, playlist Giáng Sinh của kênh đã thu về hơn 130.000 lượt xem.

Theo ghi nhận, phần bình luận đa số khen giai điệu êm tai, dễ nghe, phù hợp cho việc dọn nhà đón Tết, hay những nơi công cộng như quán cà phê, sảnh khách sạn. Một số người tỏ ra yêu thích, sẵn sàng ủng hộ tiền cho kênh. Ngoài ra, số khác gửi lời góp ý đến những chỗ chưa được mượt, hay thắc mắc về quá trình sản xuất có phải do AI tạo ra.

Trong phần mô tả của mình, kênh Hòa Âm Có Gu chỉ nói về bản nhạc, không nhắc gì đến quá trình tạo nhạc bằng AI. Góc Chill, một kênh khác, ghi rõ nhạc trong clip được làm bằng AI. Ngoài phần nhạc, phần ảnh bìa của các kênh kiểu này thường cũng là sản phẩm của AI.

Nếu không ghi rõ, phần lớn khán giả không nhận biết được một sản phẩm làm bằng AI hay không. Một khảo sát của Deezer và Ipsos tháng 11 cho thấy 97% khán giả không phân biệt được một bài hát hoàn toàn do con người hay AI làm ra. Trong những kênh có ghi rõ nhạc làm bằng AI, đôi khi vẫn có thể gặp bình luận kiểu biết nhạc do AI nhưng vẫn thích nghe do rất bắt tai và phù hợp trong thời điểm Tết.

nhac AI thinh hanh anh 1

Nhiều người khen hay cho dù biết là nhạc AI hay không. Ảnh: YouTube.

Trước đó, nhiều bài hát do AI tạo ra như Say một đời vì em, hay các kênh chuyên làm nhạc thể loại này như Ken Quach đã gây bão cộng đồng mạng với những ca khúc lên Xu hướng. Các bài hát được phát liên tục tại các quán cà phê, dùng trong mẫu (template) TikTok bởi nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Thậm chí, độ lan tỏa của các ca khúc đã khiến nhiều bên mua bản quyền để cover lại. Chia sẻ về bài hát trên, Ken Quach đã sử dụng AI để hoà âm phối khí lại phần lời có sẵn từ tác giả Hương My Bông, để tạo nên một bản phối bắt tai.

Với sự phát triển của các công cụ như Suno AI, Udio, Mulbert trên toàn cầu, bất cứ ai cũng có thể phổ nhạc cho những ý tưởng trên giấy, hay biến hoá những bài hát quen thuộc theo phong cách mới. Xu hướng viết nhạc bằng AI cũng nhanh chóng lan đến Việt Nam.

Ngay từ đầu, làn sóng này đã vấp phải nhiều tranh cãi về vấn đề bản quyền, hay thiếu tính nghệ thuật. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều bài hát do AI tạo góp mặt trong bảng xếp hạng thịnh hành, được phát lại nhiều lần, người dùng cũng bắt đầu cởi mở hơn với thể loại này.

Trong năm 2025, ngày càng nhiều kênh chuyên đăng tải nội dung AI xuất hiện. Suno AI ghi nhận 7 triệu lượt sử dụng mỗi ngày. Deezer, nền tảng streaming âm nhạc của Pháp, cho biết 28% bài hát trong kho hoàn toàn do Công nghệ này tạo ra.

Một bộ phận khá lớn nhạc Ai được phân phối tới các nền tảng như YouTube, Spotify hay Deezer, những playlist “AI generated” đạt hàng trăm nghìn lượt xem và có dấu hiệu tăng trưởng nhanh trong năm 2024–2025. Ví dụ, #aigenerated trên YouTube Music từng ghi nhận đến 710.000 lượt xem.

Trong một bài viết đầu tháng 12, The Verge cho rằng AI đang hỗ trợ các nghệ sĩ đẩy nhanh quá trình sản xuất. “Trong vòng 6 tháng qua, nhiều nhà sản xuất, người viết nhạc đang tận dụng công nghệ này để làm việc hiệu quả, và ít tốn chi phí”, tác giả Charlie Harding viết.

Một nghiên cứu trên Scientific American cho biết xác suất phân biệt được nhạc AI từ 55-66%. Nhưng sau đó vào tháng 11, trang này cũng cho biết bài nghiên cứu đã trở nên lỗi thời vì từ lúc ra mắt, các công cụ như Suno đã cho ra phiên bản mới tiên tiến.

55% từ khảo sát của Deezer cho biết AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngành âm nhạc trong 10 năm tới. Qua thị hiếu người nghe từ các playlist AI trên YouTube, các nghệ sĩ có thể chuẩn bị cho một tương lai nơi con người và công nghệ cùng kết hợp để tạo ra âm nhạc.

 

