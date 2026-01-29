Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Học viện AI

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

16:35 29/01/2026
Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026.

Trong kết quả kinh doanh quý IV, Meta cho biết chi tiêu vốn liên quan đến AI trong năm nay dự kiến dao động từ 115 đến 135 tỷ USD, gần gấp đôi con số của năm ngoái. Mặc dù trước đây từng lo ngại về mức chi lớn này, các nhà đầu tư hiện đã yên tâm hơn khi chứng kiến doanh thu quý của Meta tăng 24% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào quảng cáo trực tuyến. Cổ phiếu Meta đã bật tăng tới 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư rất mạnh vào cơ sở hạ tầng để đào tạo các mô hình hàng đầu và mang đến siêu trí tuệ cá nhân cho hàng tỷ người dùng và doanh nghiệp toàn cầu", ông Zuckerberg tuyên bố trong cuộc gọi với nhà đầu tư. Kế hoạch này gắn liền với việc xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu quy mô lớn, làm nền tảng cho các dự án AI hiện tại và tương lai.

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Bloomberg Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Bloomberg
 

Theo CNBC, bà Susan Li, Giám đốc Tài chính Meta, thừa nhận công ty vẫn đang trong tình trạng "thiếu hụt năng lực tính toán". Nhu cầu về tài nguyên máy tính để vừa cải thiện hệ thống quảng cáo cốt lõi, vừa phát triển các mô hình AI tiên tiến đã tăng nhanh hơn cả khả năng cung ứng.

Ông Zuckerberg kỳ vọng năm 2026 sẽ là một năm bùng nổ của AI tại Meta, hướng tới mục tiêu xây dựng "siêu trí tuệ cá nhân". Tuy nhiên, việc liệu các sản phẩm AI mới có sớm tạo ra nguồn doanh thu đáng kể hay không vẫn là một câu hỏi mở. CEO Meta cho biết công ty sẽ ra mắt nhiều sản phẩm chứ không chỉ một, và cam kết sẽ liên tục đẩy xa hơn các giới hạn Công nghệ thông qua các mô hình mới.

Với nguồn tài chính dồi dào từ hoạt động quảng cáo trực tuyến vẫn đang thống trị và tạo ra dòng tiền hàng tỷ USD mỗi quý, Mark Zuckerberg được dự báo sẽ có đủ không gian để tiếp tục theo đuổi tham vọng đầy tốn kém của mình trong lĩnh vực AI.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/cong-nghe/mark-zuckerberg-se-tiep-tuc-dau-tu-vao-tri-tue-nhan-tao-202601291309292661.html
Cùng chủ đề
Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI Học viện AI
Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

Làn sóng video sản xuất hàng loạt bằng AI đang khiến YouTube phải siết chặt kiểm soát, khi nhiều kênh...

Rủi ro từ trợ lý AI 'biết tuốt' Moltbot Học viện AI
Rủi ro từ trợ lý AI 'biết tuốt' Moltbot

Một trợ lý AI mã nguồn mở đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng công nghệ...

Hỏi AI: Người dùng chẳng mặn mà, Big Tech vẫn ép dùng AI, chuyện gì đang xảy ra vậy? Học viện AI
Hỏi AI: Người dùng chẳng mặn mà, Big Tech vẫn ép dùng AI, chuyện gì đang xảy ra vậy?

AI xuất hiện ngày càng dày trên thiết bị cá nhân, nhưng cảm giác đột phá vẫn chưa rõ ràng...

Sự thật về những bản 'nhạc Tết Jazz' triệu view làm bằng AI Học viện AI
Sự thật về những bản 'nhạc Tết Jazz' triệu view làm bằng AI

Trên các playlist nhạc Tết tạo bằng AI trên YouTube, nhiều người dùng khen hay, bắt tai. Một số chủ...

Đồ chơi AI của Trung Quốc gây chú ý Học viện AI
Đồ chơi AI của Trung Quốc gây chú ý

Năm 2025, ngành đồ chơi AI Trung Quốc đạt giá trị khoảng 4 tỷ USD với hơn 1.500 doanh nghiệp...

Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube Học viện AI
Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube

Disney cáo buộc Google vi phạm bản quyền trên quy mô lớn khi cho phép và sử dụng nội dung...

Mới cập nhật
Tin tài chính hôm nay 30/1: Vàng lao dốc kỷ lục, USD và euro đồng loạt hạ nhiệt

Tin tài chính hôm nay 30/1: Vàng lao dốc kỷ lục, USD và euro đồng loạt hạ nhiệt

Thị trường tài chính ngày 30/1 ghi nhận biến động mạnh khi giá vàng trong nước "bốc hơi" gần 10 triệu đồng/lượng, trong khi USD giảm tại hệ thống ngân hàng.

1 ngày trước Đời sống

Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Thần vướng scandal lớn liên quan tới pháp luật. Các tác phẩm của cô có nguy cơ không thể lên sóng.

1 ngày trước Showbiz

'Tổng tài' ra lệnh đàn em: Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát

'Tổng tài' ra lệnh đàn em: Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát

Tại tòa, Nguyễn Long Vũ khai chính Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo bị cáo đánh nhân viên quán cà phê.

1 ngày trước Pháp luật

Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Thưởng Tết thấp hơn kỳ vọng, thậm chí bị quy đổi thành voucher, khiến nhiều người lao động TP.HCM quyết định nghỉ việc sau khi nhận lương, thưởng Tết Bính Ngọ 2026.

1 ngày trước Đời sống

Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

Làn sóng video sản xuất hàng loạt bằng AI đang khiến YouTube phải siết chặt kiểm soát, khi nhiều kênh sở hữu hàng tỷ lượt xem bị xóa khỏi nền tảng.

1 ngày trước Học viện AI

Tổ chức định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Tổ chức định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Thi hành án Dân sự TP.HCM đã ra thông báo tìm tổ chức định giá cho 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

1 ngày trước Pháp luật

Dân văn phòng đổ tiền, đổ công biến tiệc tất niên thành concert

Dân văn phòng đổ tiền, đổ công biến tiệc tất niên thành concert

Sẵn sàng bỏ tiền túi, thời gian và công sức, nhiều nhân viên văn phòng coi tiệc công ty cuối năm là sân chơi sáng tạo, gắn kết tập thể và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.

1 ngày trước GEN Z

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

2 ngày trước Phần mềm

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

2 ngày trước Khám phá