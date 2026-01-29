Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026.

Trong kết quả kinh doanh quý IV, Meta cho biết chi tiêu vốn liên quan đến AI trong năm nay dự kiến dao động từ 115 đến 135 tỷ USD, gần gấp đôi con số của năm ngoái. Mặc dù trước đây từng lo ngại về mức chi lớn này, các nhà đầu tư hiện đã yên tâm hơn khi chứng kiến doanh thu quý của Meta tăng 24% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào quảng cáo trực tuyến. Cổ phiếu Meta đã bật tăng tới 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư rất mạnh vào cơ sở hạ tầng để đào tạo các mô hình hàng đầu và mang đến siêu trí tuệ cá nhân cho hàng tỷ người dùng và doanh nghiệp toàn cầu", ông Zuckerberg tuyên bố trong cuộc gọi với nhà đầu tư. Kế hoạch này gắn liền với việc xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu quy mô lớn, làm nền tảng cho các dự án AI hiện tại và tương lai.

Theo CNBC, bà Susan Li, Giám đốc Tài chính Meta, thừa nhận công ty vẫn đang trong tình trạng "thiếu hụt năng lực tính toán". Nhu cầu về tài nguyên máy tính để vừa cải thiện hệ thống quảng cáo cốt lõi, vừa phát triển các mô hình AI tiên tiến đã tăng nhanh hơn cả khả năng cung ứng.

Ông Zuckerberg kỳ vọng năm 2026 sẽ là một năm bùng nổ của AI tại Meta, hướng tới mục tiêu xây dựng "siêu trí tuệ cá nhân". Tuy nhiên, việc liệu các sản phẩm AI mới có sớm tạo ra nguồn doanh thu đáng kể hay không vẫn là một câu hỏi mở. CEO Meta cho biết công ty sẽ ra mắt nhiều sản phẩm chứ không chỉ một, và cam kết sẽ liên tục đẩy xa hơn các giới hạn Công nghệ thông qua các mô hình mới.

Với nguồn tài chính dồi dào từ hoạt động quảng cáo trực tuyến vẫn đang thống trị và tạo ra dòng tiền hàng tỷ USD mỗi quý, Mark Zuckerberg được dự báo sẽ có đủ không gian để tiếp tục theo đuổi tham vọng đầy tốn kém của mình trong lĩnh vực AI.