Đồ chơi AI của Trung Quốc gây chú ý

17:09 17/12/2025
Năm 2025, ngành đồ chơi AI Trung Quốc đạt giá trị khoảng 4 tỷ USD với hơn 1.500 doanh nghiệp tham gia.

Trung Quốc từ lâu đã là "công xưởng đồ chơi" của thế giới, và nay đang chuyển mình mạnh mẽ sang đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) dưới sự thúc đẩy từ chính sách quốc gia. Các sản phẩm nổi bật như dòng CocoMate của Haivivi - trong đó có phiên bản dựa trên nhân vật Ultraman - đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng trò chuyện thông minh.

 

CocoMate thế hệ thứ hai sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để trả lời câu hỏi một cách logic. Ví dụ, khi được hỏi về rủi ro bong bóng AI trên thị trường chứng khoán, Ultraman đã cảnh báo về đầu tư mạo hiểm. Cha mẹ có thể theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện qua ứng dụng di động, giúp giám sát nội dung - một tính năng quan trọng khi sản xuất sản phẩm AI hướng đến trẻ em.

Đồ chơi nhồi bông robot thú cưng AI Ropet. Ảnh: CNBC Đồ chơi nhồi bông robot thú cưng AI Ropet. Ảnh: CNBC
 

Startup Chongker tại Thành Đô mang đến chú mèo AI với Công nghệ nhận diện giọng nói và bộ nhớ đám mây. Đồ chơi học theo sở thích chủ nhân, từ nghịch ngợm đến yên tĩnh, và đặc biệt có nhịp tim giả lập kích hoạt sau 10 giây ôm chặt, tạo cảm giác bình tĩnh.

Trong khi đó, Loona của Keyi Tech là robot cún con năng động, sử dụng camera và laser để lập bản đồ nhà cửa, nhận diện thành viên gia đình và tương tác cá nhân hóa.

Đồ chơi AI của Trung Quốc gây chú ý. Ảnh: CNBC Đồ chơi AI của Trung Quốc gây chú ý. Ảnh: CNBC

Những tiến bộ này cho thấy AI không chỉ mang lại niềm vui mà còn hỗ trợ Giáo dục và chăm sóc cảm xúc. Tuy nhiên, theo nghiên cứu từ tổ chức PIRG (Mỹ), tác động lâu dài của đồ chơi AI đến trẻ em vẫn cần theo dõi chặt chẽ, đặc biệt với rủi ro "hallucinate" từ mô hình ngôn ngữ và vấn đề quyền riêng tư.

Sự kết hợp AI vào đồ chơi đang mở ra kỷ nguyên tương tác mới, nhưng đòi hỏi các nhà sản xuất hoàn thiện "rào chắn" an toàn để công nghệ thực sự mang lại lợi ích bền vững. Ngành đồ chơi AI Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

