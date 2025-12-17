Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thông báo tìm người

16:22 17/12/2025

I. Thông tin phía người nhà cần tìm người

Thông tin phía gia đình cần tìm người

  • Họ tên: Vũ Thị Hoa
  • Quê quán/Nơi cư trú: Thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày sinh: 18/02/1984
  • Nghề nghiệp: Đầu bếp tại Singapore
  • Thời điểm mất liên lạc / Lần cuối liên hệ: Năm 2016

Lý do cần tìm:
Hiện tại, tôi và cháu Nguyễn Vũ Huyền My (con gái tôi) cần liên hệ với anh Nguyễn Văn Hiện để hoàn thiện thủ tục giấy tờ, phục vụ việc cháu làm hồ sơ nhận cha nuôi và nhập học tại Singapore. Tuy nhiên, do đã mất liên lạc nhiều năm, gia đình hoàn toàn không biết địa chỉ hay phương thức liên hệ hiện tại của anh Hiện. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong nhận được thông tin hỗ trợ từ cộng đồng.

Thông tin liên lạc: 0348360262

  1. Thông tin người mất liên lạc
  • Họ tên: Nguyễn Văn Hiện
  • Quê quán: Thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy tại Đài Loan
  • Quan hệ với người tìm: Chồng cũ
  • Đặc điểm nhận dạng: Có một vết sẹo trên mặt
  • Lịch sử di chuyển trước khi mất liên lạc: Làm việc tại Đài Loan
img-6346-1765191145.jpeg
Hình ảnh nhận dạng

 

 

