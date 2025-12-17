Em út nhóm nhạc Red Velvet lộ diện với khuôn mặt lạ lẫm, vướng nghi vấn 'trùng tu' nhan sắc

Yeri (Red Velvet) khiến khán giả bàn tán với loạt ảnh mới nhất.

Yeri (Red Velvet) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau khi đăng tải loạt ảnh mới với diện mạo thay đổi rõ rệt. Vốn gắn liền với hình ảnh mềm mại, trẻ trung suốt nhiều năm hoạt động, nữ idol khiến không ít người bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài thon gọn hơn và toát lên thần thái cuốn hút hơn so với trước đây.

Trong khung hình, thành viên Red Velvet lựa chọn Phong cách trang điểm đậm nét hơn, tập trung làm nổi bật đôi mắt và các nét trên gương mặt.

Sống mũi cao bất ngờ của em út Red Velvet đã thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Ảnh: IGNV

Yeri (Red Velvet) được cho là có diện mạo hoàn toàn mới lạ trong bộ ảnh vừa đăng trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, chính sự “lột xác” này lại vô tình đẩy Yeri vào tâm điểm tranh luận. Trên mạng xã hội nhiều bài đăng so sánh hình ảnh cũ - mới của nữ idol liên tục xuất hiện. Không ít ý kiến đặt nghi vấn rằng sự thay đổi về gương mặt của Yeri có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô trông “không còn giữ được nét riêng”, thậm chí bị nhận xét là giống với nhiều idol khác trong làng Giải trí Hàn Quốc hiện nay. Thậm chí, có người thẳng thắn thừa nhận rằng họ khó nhận ra Yeri trong những bức ảnh mới được đăng tải.

Trước làn sóng tranh cãi, nhiều người hâm mộ của Red Velvet đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nữ idol. Theo fan, sự khác biệt lần này chủ yếu đến từ cách trang điểm, ánh sáng, góc chụp và phong cách tạo hình, chứ không hẳn là thay đổi về ngoại hình tự nhiên. Họ cũng nhấn mạnh rằng Yeri vốn sở hữu gương mặt dễ biến hóa, chỉ cần thay đổi phong cách makeup là đã mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Việc một nghệ sĩ thử nghiệm hình ảnh mới, theo người hâm mộ, là điều bình thường và cần được tôn trọng.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng em út Red Velvet chỉ đang thử nghiệm phong cách trang điểm mới. Ảnh: IGNV

Thực tế, câu chuyện của Yeri không phải là trường hợp cá biệt mà phản ánh một vấn đề quen thuộc trong ngành công nghiệp K-pop khi idol liên tục bị soi mói ngoại hình. Trong môi trường giải trí khắc nghiệt, nơi hình ảnh đóng vai trò then chốt, mỗi thay đổi dù nhỏ nhất về cân nặng, gương mặt hay phong cách đều dễ dàng trở thành đề tài bàn tán. Chỉ một lớp trang điểm khác lạ hay một kiểu tóc mới cũng có thể kéo theo hàng loạt suy đoán, thậm chí là những kết luận tiêu cực.

Trước đây, Yeri (Red Velvet) từng nhận về nhiều ý kiến tiêu cực vì sở hữu vóc dáng tròn trịa. Ảnh: IGNV

Áp lực “phải đẹp theo một chuẩn mực nhất định” khiến nhiều idol rơi vào tình thế khó xử. Khi giữ nguyên hình ảnh cũ, họ có thể bị chê là nhàm chán nhưng khi thay đổi, lại đối mặt với nghi vấn can thiệp thẩm mỹ hoặc đánh mất bản sắc. Với những nghệ sĩ hoạt động lâu năm như nhóm nhạc Red Velvet, việc các thành viên trưởng thành hơn theo thời gian là điều tất yếu, song không phải lúc nào cũng được công chúng nhìn nhận một cách cởi mở.