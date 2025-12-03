Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng

10:10 03/12/2025
Nam ca sĩ bị bắt gặp đi du lịch cùng hot girl ở nước ngoài.

Sáng 3/12, mạng xã hội Việt Nam bất ngờ xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc được cho là của hai gương mặt nổi bật trong Showbiz, Dương Domic và Linh Ka cùng xuất hiện tại Pháp. Những bức ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt bàn tán về việc cả hai đang bí mật hẹn hò ở trời Âu.

Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng Ảnh 1

Theo hình ảnh được chia sẻ, cặp sao diện trang phục đơn giản, thoải mái dạo phố giữa tiết trời châu Âu. Không còn xuất hiện trong trạng thái “che chắn” kỹ lưỡng như tại Việt Nam, họ trò chuyện tự nhiên và cười nói vui vẻ. Dù không có những cử chỉ thân mật hay nắm tay công khai, song việc đi riêng cùng nhau giữa đất Pháp đã khiến cộng đồng mạng tin rằng họ có mối quan hệ đặc biệt vượt ngoài công việc.

Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng Ảnh 2

Ngay sau khi loạt ảnh xuất hiện, mạng xã hội lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Đáng chú ý nhất là phản ứng gay gắt từ một bộ phận người hâm mộ của Dương Domic. Nhiều fan bày tỏ sự bức xúc khi nam ca sĩ trước đó luôn phủ nhận các tin đồn tình cảm. Trong mắt họ, việc anh bị bắt gặp xuất hiện cùng Linh Ka ở nước ngoài chẳng khác nào đi ngược lại những phát ngôn trước đây.

Một số ý kiến cho rằng Dương Domic đã “đánh lừa” niềm tin của người hâm mộ khi cố tình giữ kín chuyện riêng tư để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thậm chí, không ít fan tuyên bố thất vọng đến mức muốn “thoát fan”, đồng loạt đăng bài thể hiện sự chán nản trên các nền tảng mạng xã hội.

Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng Ảnh 3
 

Sự việc một lần nữa phản ánh kỳ vọng lớn của khán giả dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, những người được xem là “idol quốc nội” trong thời đại mạng xã hội bùng nổ. Bên cạnh âm nhạc và hình ảnh, công chúng ngày nay còn quan tâm đến tính cách, lối sống và cách thần tượng ứng xử với người hâm mộ. Chính vì vậy, việc Dương Domic không minh bạch về đời sống tình cảm, theo nhiều người, đã khiến họ cảm thấy không được tôn trọng.

Trong bối cảnh nghệ sĩ chịu nhiều áp lực giữa ranh giới đời tư và trách nhiệm với công chúng, câu chuyện của Dương Domic tiếp tục đặt ra câu hỏi về kỳ vọng của fan đối với người nổi tiếng: Liệu nghệ sĩ có buộc phải công khai mọi vấn đề cá nhân, hay họ vẫn có quyền bảo vệ đời sống riêng để giữ sự bình yên cho bản thân?

Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng Ảnh 4

Hiện phía Dương Domic và Linh Ka chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về loạt ảnh lan truyền. Trong khi đó, mạng xã hội vẫn tiếp tục bàn tán, biến câu chuyện thành chủ đề gây chú ý nhất trong ngày. Chưa rõ thực hư mối quan hệ của cặp đôi ra sao, nhưng sự việc lần này cho thấy chỉ một khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ cũng đủ gây hiệu ứng lớn trong thời đại Công nghệ số.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-viet-bi-phat-hien-hen-ho-nguoi-ham-mo-tuyen-bo-quay-lung-202512030920011449.html
