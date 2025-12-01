Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đám cưới Eunjung: Cô dâu rơi nước mắt vì người mẹ quá cố, T-ara tái hợp làm fan phát sốt

10:41 01/12/2025
Eunjung tiếp tục là thành viên thứ 5 của T-ara trở thành "vợ người ta".

Vào ngày 30/11, Eunjung (T-ara) đã tổ chức đám cưới với đạo diễn Kim Byung Woo tại Seoul. Cô là thành viên thứ 5 của T-ara lên xe hoa, sau Ahreum, Soyeon, Jiyeon và Hyomin. Đám cưới nhanh chóng trở thành sự kiện được chú ý với màn tái hợp của T-ara, chỉ thiếu vắng Soyeon do đang sinh sống tại Dubai. Cô dâu Eunjung nhận được "cơn mưa" khen ngợi nhờ nhan sắc ngọt ngào cuốn hút. Phụ trách bài phát biểu chúc mừng chính là nam tài tử đình đám Ha Jung Woo.

Đặc biệt, Eunjung tự hát mừng trong đám cưới của chính mình. Tuy nhiên khi hát ca khúc Meet You Among Them, nữ idol đã rơi nước mắt xúc động và không thể tiếp tục hát. Khi được khách mời xung quanh động viên, cô tiếp tục lau nước mắt và hát. Nhiều người cho rằng mỹ nhân T-ara nhớ đến người mẹ vừa qua đời vào cuối năm ngoái.

Mẹ Eunjung đột ngột qua đời khi cô đang thực hiện lịch trình ở Việt Nam, điều này để lại cú sốc rất lớn đối với mỹ nhân sinh năm 1988. Trả lời phỏng vấn, Eunjung nói sự ra đi của mẹ khiến cô thay đổi suy nghĩ công việc là quan trọng nhất. Nữ idol quyết định xây dựng 1 gia đình ấm áp bên bạn trai như cách mẹ cô đã làm.

Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch của cô dâu

59214200414319914451609877183781016963130112n
1328730611 Trên sân khấu ngầu bao nhiêu thì khi làm cô dâu, Eunjung lại dịu dàng bấy nhiêu
97e10c4c 244a 438c 8059 51598ea4237f
59211982114321686984765951018906318696336535n Nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi mỹ nhân T-ara
59171825114320511151550208686521897931300259n Hyomin đăng tải khoảnh khắc cô dâu chú rể chào nhau, chuẩn bị trao lời thề nguyện
59226129114321686951432627195833179000090119n Các fan vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến 5 mẩu T-ara tái hợp
5921119811432168771809921457578593257428194n Nhóm thiếu vắng Soyeon do cô đang định cư tại Dubai
news pv120251130f3d6cdef7e294365bf9cb31acb53a62dp1 Ha Jung Woo nói lời phát biểu chúc mừng đám cưới và đôi vợ chồng mới
202511301957770114692c26bd383aa Eunjung bật khóc khi hát, được cho là nhớ về người mẹ quá cố

Ham Eunjung sinh năm 1988, nổi tiếng nhất với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại T-ara. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là diễn viên nhí, Eunjung đã có nền tảng vững chắc về diễn xuất trước khi ra mắt với T-ara vào năm 2009. Trong T-ara, cô đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm (ở một số thời điểm), giọng ca chính và rapper, gây ấn tượng với Phong cách trình diễn mạnh mẽ, khả năng cân mọi thể loại concept từ dễ thương đến quyến rũ.

Ngoài âm nhạc, Eunjung còn rất thành công với sự nghiệp diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ Phim truyền hình nổi tiếng như Dream High (2011), King Geunchogo (2011), Endless Love (2014) và gần đây nhất là A Man in a Veil (2020) và Be My Dream Family (2021). Cô được đánh giá cao về khả năng nhập vai đa dạng, đặc biệt là những nhân vật có chiều sâu nội tâm. Sau khi T-ara ngừng hoạt động quảng bá nhóm thường xuyên, Eunjung tiếp tục hoạt động solo trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, duy trì vị thế là một nghệ sĩ đa tài của làng Giải trí Hàn Quốc.

eunjunghahm573330751185428446490588851306258405447573737n
eunjunghahm572727259185428441960588851459892203819180256n
eunjunghahm57262856518542844658058885137043505332948497n Cận cảnh ảnh cưới của Eunjung

Nguồn: Instagram

MINH HỒNG

 
