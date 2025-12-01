Hành trình Net Zero: Doanh nghiệp Việt chạy đua với chiến lược hạ tầng xanh

Cam kết Net Zero (phát thải ròng bằng 0) trước 2050 của Việt Nam, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, cùng với những áp lực từ các thị trường quốc tế, đang đưa doanh nghiệp vào một cuộc đua xanh hóa bắt buộc. Giờ đây, các doanh nghiệp Việt cần một chiến lược hạ tầng xanh thực chất để không bị loại khỏi cuộc chơi toàn cầu.

Bối cảnh thay đổi: Khi Net Zero là "giấy thông hành" bắt buộc

Sau cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26, Net Zero đang trở thành một điều kiện bắt buộc, một tiêu chuẩn mang tính toàn cầu. Áp lực rõ ràng nhất đến từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Đầu tiên chính là Cơ chế điều chỉnh carbon biên giới (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, các sản phẩm nhập khẩu vào EU thuộc nhóm ngành phát thải cao như sắt thép, xi măng, dệt may, phân bón... sẽ phải chịu thêm chi phí đáng kể nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn xanh.

Trong bối cảnh mới, doanh nghiệp Việt Nam muốn giữ vững vị thế trên “sân chơi” quốc tế buộc phải nhanh chóng tìm cách cắt giảm và bù đắp lượng carbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình.

Ngay cả thị trường nội địa, các quỹ đầu tư tài chính cũng đang đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn, họ ưu tiên “dòng vốn thông minh” cho những doanh nghiệp có báo cáo ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) minh bạch và hiệu quả.