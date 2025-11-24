Thông báo tìm người thân

1. Thông tin phía người nhà cần tìm người

Họ tên: Vũ Thị Hoa

Quê quán/Nơi cư trú: thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày sinh: 18/02/1984

Nghề nghiệp: Đầu bếp ở Singapore

Thời gian mất liên lạc/Lần cuối liên hệ: 2016

Lý do cần tìm người: Hiện tại cháu Nguyễn Vũ Huyền My (con gái tôi) và tôi cần liên hệ với anh Nguyễn Văn Hiện để làm thủ tục, hoàn thiện giấy tờ để cháu nhận cha nuôi và nhập học tại Singapore. Tuy nhiên, do đã mất liên lạc nhiều năm, chúng tôi không biết địa chỉ hiện tại và cũng không thể liên hệ với anh Hiện.

Thông tin liên lạc: 0348360262

2. Thông tin người mất liên lạc

Họ tên: Nguyễn Văn Hiện

Quê quán: thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy ở Đài Loan

Quan hệ với người cần tìm: Chồng cũ

Đặc điểm nhận dạng: Sẹo trên mặt

Lịch sử di chuyển trước khi mất liên lạc (nếu có): Đài Loan

Hình ảnh nhận dạng: