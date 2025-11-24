Thông báo tìm người thân

1. Thông tin phía người nhà cần tìm người
Họ tên: Vũ Thị Hoa
Quê quán/Nơi cư trú: thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 18/02/1984
Nghề nghiệp: Đầu bếp ở Singapore
Thời gian mất liên lạc/Lần cuối liên hệ: 2016
Lý do cần tìm người: Hiện tại cháu Nguyễn Vũ Huyền My (con gái tôi) và tôi cần liên hệ với anh Nguyễn Văn Hiện để làm thủ tục, hoàn thiện giấy tờ để cháu nhận cha nuôi và nhập học tại Singapore. Tuy nhiên, do đã mất liên lạc nhiều năm, chúng tôi không biết địa chỉ hiện tại và cũng không thể liên hệ với anh Hiện.
Thông tin liên lạc: 0348360262
2. Thông tin người mất liên lạc
Họ tên: Nguyễn Văn Hiện
Quê quán: thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy ở Đài Loan
Quan hệ với người cần tìm: Chồng cũ
Đặc điểm nhận dạng: Sẹo trên mặt
Lịch sử di chuyển trước khi mất liên lạc (nếu có): Đài Loan
Hình ảnh nhận dạng: