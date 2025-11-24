Tưởng trắng tay, Hương Giang bất ngờ nhận 1 danh hiệu sau khi hết Miss Universe

Hương Giang bất ngờ được gọi tên ở một danh hiệu sau khi thi xong Miss Universe khiến nàng hậu 'dở khóc dở cười'.

Kết thúc Miss Universe 2025, Hương Giang để lại tiếc nuối trong lòng nhiều khán giả khi "trắng tay" tại cuộc thi dù cô đã nỗ lực hết mình. Thậm chí, dù được lọt Top 3 bình chọn ở hạng mục Beyond The Crown nhưng người đẹp Việt vẫn không được trao giải trong sự khó hiểu của nhiều khán giả quê nhà.

Tuy nhiên, ngay khi kết thúc Miss Universe, Hương Giang bất ngờ nhận được danh hiệu khiến cô "dở khóc dở cười". Cụ thể, trang El Tocuyo Award đã trao hạng mục El Tocuyo Asia cho người đẹp đến từ Việt Nam.

Hương Giang được trang El Tocuyo trao danh hiệu sau chung kết Miss Universe. (Ảnh El Tocuyo Award)

"Miss Vietnam 2025 đã tạo nên lịch sử khi trở thành người chuyển giới đầu tiên đại diện quốc gia trên sân khấu Miss Universe. Cô mang đến sự dũng cảm, khí chất và vẻ đẹp không thể phủ nhận, phá vỡ định kiến và thiết lập tiêu chuẩn mới về ý nghĩa của một nữ hoàng sắc đẹp. Thế nhưng, dù đã làm nên kỳ tích và tỏa sáng trong từng bước catwalk, tổ chức Miss Universe lại hoàn toàn phớt lờ cô", trang này nhận xét.

Ngay sau đó, Hương Giang đã chia sẻ lại bài đăng của trang El Tocuyo và hài hước chú thích: "Ý là nên buồn hay vui hả mọi người". Đông đảo khán giả đã để lại bình luận động viên đến nàng hậu sau khi kết thúc hành trình đáng nhớ tại cuộc thi.

Với cộng đồng yêu thích các cuộc thi nhan sắc, El Tocuyo là một danh hiệu mang tính hài hước, được lập ra nhằm trao an ủi cho những nàng hậu nổi bật, được đánh giá cao nhưng lại "trắng tay" tại cuộc thi Miss Universe.

Nàng hậu "dở khóc dở cười" khi được trao danh hiệu Miss El Tocuyo Asia. (Ảnh MUV)

Về phía Hương Giang, cô đã âm thầm về lại Việt Nam vào hôm qua (23/11) và nhanh chóng di chuyển đến khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ để chung tay hỗ trợ người dân. Hình ảnh cô cùng bạn bè trao tặng nhu yếu phẩm cũng như gửi lời động viên đến những hoàn cảnh bị ảnh hưởng mưa lũ đã nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả.

Trước đó, trong một livestream sau chung kết, Hương Giang Tâm sự rằng cô sẽ không công khai lịch trình về lại Việt Nam. Người đẹp không muốn khán giả ra sân bay đón, do không phù hợp với tình hình lúc này, cũng như cô cho rằng bản thân không đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Hương Giang âm thầm về lại Việt Nam sau khi kết thúc Miss Universe. (Ảnh FB Thầy Beo U40)