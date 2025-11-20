Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Son Ye Jin gây xôn xao với bộ váy xuyên thấu 'mỏng như giấy' tại Rồng Xanh 2025

12:33 20/11/2025
Son Ye Jin hiếm hoi hở bạo khi xuất hiện tại một sự kiện cùng Hyun Bin.

Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 đã trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi Son Ye Jin xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo đầy cuốn hút. Nữ diễn viên chọn mái tóc ngắn sang trọng cùng thiết kế váy xuyên thấu mỏng manh, được xử lý tinh xảo và táo bạo, phô trọn bờ lưng gợi cảm cùng vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ một con. Khoảnh khắc Son Ye Jin bước đi trên thảm đỏ nhanh chóng chiếm trọn spotlight và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên khắp mạng xã hội.

Điều khiến sự kiện càng thêm “nóng” là việc Hyun Bin cũng có mặt. Dù hai người không sánh đôi công khai trên thảm đỏ, nhưng việc cùng xuất hiện tại một sự kiện tầm cỡ đã khiến người hâm mộ như “bùng nổ”. Không ít bình luận thể hiện sự phấn khích: “Trời ơi, cứ thấy họ ở cạnh nhau là tôi rung động”, “Son Ye Jin đẹp thật sự, visual đỉnh cao”, “Không gì thắng được thời gian, nhìn có tuổi rồi mà vẫn đẹp mê ly”...

Son Ye Jin phô trọn tấm lưng trần trước ống kính. Ảnh: SportsQ Son Ye Jin phô trọn tấm lưng trần trước ống kính. Ảnh: SportsQ
Chiếc váy của Son Ye Jin có thiết kế độc đáo. Ảnh: Etnews Chiếc váy của Son Ye Jin có thiết kế độc đáo. Ảnh: Etnews
Son Ye Jin ngồi cạnh Hyun Bin. Ảnh: Sportschosun Son Ye Jin ngồi cạnh Hyun Bin. Ảnh: Sportschosun

Không chỉ gây sốt trên thảm đỏ, Son Ye Jin còn khiến khán giả thích thú với khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội. Hồi cuối tháng 10, cô thông báo tài khoản Instagram phụ vốn bị mất quyền truy cập suốt gần hai tháng cuối cùng cũng được khôi phục. Nữ diễn viên viết: “Cuối cùng tài khoản của tôi cũng được khôi phục rồi. Lâu thật lâu... Giờ phải đăng bài cho thật nhiều mới được”. 

Được biết, tài khoản này từng là nơi Son Ye Jin dùng để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và giao lưu thân mật với người hâm mộ. Việc tài khoản đột ngột biến mất vào ngày 28/8. Sau nhiều lần gửi yêu cầu và chờ đợi, nữ diễn viên cuối cùng cũng lấy lại được và tích cực hoạt động trên mạng xã hội.

Son Ye Jin khá cởi mở khi cập nhật cuộc sống, công việc trên mạng xã hội. Ảnh: Yeonhapnews Son Ye Jin khá cởi mở khi cập nhật cuộc sống, công việc trên mạng xã hội. Ảnh: Yeonhapnews

Bên cạnh những dự án cá nhân, Son Ye Jin vẫn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt kể từ khi kết hôn cùng Hyun Bin vào tháng 3 năm 2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô bộc bạch: “Sau khi kết hôn và có con, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Khi sinh con, tiêu chuẩn sống của tôi thay đổi đôi chút”.
Nữ diễn viên còn hài hước nhắn nhủ: “Mọi người hãy sinh con đi!”.

Hiện tại, Son Ye Jin đã chính thức trở lại với công việc diễn xuất sau thời gian tập trung cho gia đình nhỏ. Nữ diễn viên đang quảng bá bộ Phim mới và sẽ tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn dự kiến phát hành trong thời gian tới.

Son Ye Jin gây bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại dáng thon sau khi sinh con. Ảnh: Fntoday Son Ye Jin gây bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại dáng thon sau khi sinh con. Ảnh: Fntoday
