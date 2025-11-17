Nữ diễn viên từng bị đánh ghen vì chen chân vào hôn nhân của một đại gia, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Từng được công chúng yêu mến, nữ diễn viên trở thành tâm điểm chỉ trích sau ồn ào tình ái với đại gia.

Là gương mặt sáng của màn ảnh Hong Kong cuối thập niên 1990, nữ diễn viên Dương Cung Như không chỉ ghi dấu bằng nhan sắc thanh thoát mà còn nhờ loạt vai diễn gây tiếng vang. Sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á, cô nhanh chóng bước vào giới Giải trí và được đánh giá là một trong những mỹ nhân tài sắc hiếm có. Chỉ trong vài năm, nữ diễn viên Dương Cung Như liên tiếp xuất hiện trong nhiều tác phẩm ăn khách, ghi tên mình vào hàng nữ diễn viên được săn đón nhất.

Thế nhưng, sự nghiệp đang rực sáng bất ngờ chững lại khi cô bước vào mối quan hệ nhiều sóng gió với một doanh nhân giàu có. Cuộc gặp gỡ năm 2001 với Chu Chính Nghị, người có tiếng trong giới kinh doanh, đã khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Chu Chính Nghị theo đuổi Dương Cung Như bằng sự hào phóng đến choáng ngợp: xe sang, quà đắt đỏ, nhà ở xa hoa. Tưởng rằng đó là tình yêu định mệnh, nữ diễn viên lại không biết rằng ông đã chung sống như vợ chồng với Mao Ngọc Bình suốt nhiều năm.

Biến cố bùng nổ vào năm 2005, khi Mao Ngọc Bình bất ngờ tới thẳng một nhà hàng và tát nữ diễn viên Dương Cung Như giữa đám đông, kèm theo lời tố cáo rằng cô là kẻ phá hoại gia đình người khác. Sự việc gây chấn động truyền thông Hong Kong, khiến hình ảnh của nữ diễn viên Dương Cung Như lao dốc không phanh. Từ minh tinh nổi tiếng, cô trở thành tâm điểm chỉ trích, mất hợp đồng quảng cáo lẫn cơ hội đóng Phim.

Chưa kịp vực dậy, nữ diễn viên tiếp tục vướng vào tranh cãi tình ái năm 2008, khi bị bạn gái của một người đàn ông ngoại quốc lên tiếng tố cướp người yêu. Dù Dương Cung Như khẳng định mình bị lừa dối và không hề biết đối phương đã có bạn gái, công chúng vẫn không đứng về phía cô. Áp lực dư luận cùng phát ngôn thiếu chuẩn mực của mẹ cô càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Khi sự nghiệp gần như bế tắc, nữ diễn viên Dương Cung Như chọn cách bắt đầu lại từ những vai phụ, kiên trì tìm lại chỗ đứng nhờ diễn xuất. Tuy vậy, thị trường phim ảnh thay đổi nhanh chóng và cô không còn giữ được sức ảnh hưởng như trước. Đến khi phim chiếu mạng phát triển, nữ diễn viên tiếp tục thử sức nhưng vẫn chưa thể tạo dấu ấn rõ rệt.

Không từ bỏ, nữ diễn viên Dương Cung Như chuyển hướng sang lĩnh vực thương mại điện tử, phát trực tiếp bán hàng. Những ngày đầu, cô vụng về trong cách tương tác và giới thiệu sản phẩm, nhưng nhờ kiên trì học hỏi, phong thái nhẹ nhàng và sự chân thật, cô dần lấy lại thiện cảm của khán giả. Số lượng người xem tăng ổn định, giúp cô có nguồn thu nhập vững vàng hơn.

Thời gian trôi qua, nữ diễn viên Dương Cung Như không còn theo đuổi hào quang Showbiz mà tận hưởng cuộc sống bình dị hơn. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ khoảnh khắc Du lịch, nấu ăn, làm việc thiện nguyện và giao lưu thân tình với người hâm mộ. Sự điềm đạm, chín chắn hiện tại khiến nhiều người bất ngờ so với hình ảnh mỹ nhân vướng ồn ào tình cảm năm nào.

Từ một ngôi sao tài sắc đến người phụ nữ từng đối mặt áp lực dư luận, hành trình của nữ diễn viên Dương Cung Như cho thấy nghị lực đáng nể. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, cô vẫn tìm được lối đi riêng và xây dựng cuộc sống bình yên sau những năm tháng thị phi.