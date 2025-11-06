Lễ cưới của Đình Tú và Ngọc Huyền

Đình Tú và Ngọc Huyền cử hành lễ cưới tại Hà Nội ngày 6/11. Buổi lễ ngập hoa tươi với concept cinematic.

Ngày 6/11, lễ cưới của 2 diễn viên

Hình ảnh trong lễ cưới Đình Tú và Ngọc Huyền. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Đình Tú và Ngọc Huyền chụp ảnh cưới ở Đà Lạt và Hà Nội. Đình Tú Tâm sự ban đầu vợ chồng anh dự định ra nước ngoài chụp ảnh cưới. Nhưng cả hai sau đó thay đổi và quyết định lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại quê hương.

“Ngay từ đầu, chúng mình cũng định chọn một nơi nào đó xa xa, vừa để chụp ảnh cưới, vừa kết hợp Du lịch nghỉ ngơi luôn. Rồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mình quyết định ở lại quê hương để lưu giữ tất cả khoảnh khắc quan trọng này. Mình nhờ chụp ảnh đều là những người bạn thân thiết ngoài đời. Mọi công đoạn chuẩn bị đều giản dị, nhanh gọn và tối giản hết sức, vậy mà mỗi bộ ảnh khi được xem đều khiến mình rung động vô cùng”, Đình Tú tâm sự.

Đình Tú sinh năm 1992, được biết tới qua các bộ Phim Tuổi thanh xuân, Lặng yên dưới vực sâu, Ghét thì yêu thôi, Ngược chiều nước mắt… Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tham gia các phim Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau… Gần đây nhất, cô đảm nhận vai nữ chính trong Cha tôi, người ở lại (làm lại từ Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc).

Cả hai vướng tin hẹn hò từ lâu nhưng tới giữa năm mới xác nhận. Sáng 22/6, Ngọc Huyền chia sẻ bộ ảnh mới với Đình Tú đồng thời thông báo cả hai đã đăng ký kết hôn. Cùng bộ ảnh, Ngọc Huyền viết: “Danh hiệu đầu tiên trong cuộc đời tôi, nghệ sĩ iu Tú”.