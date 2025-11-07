Cảnh hoang tàn ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua Gia Lai

Khung cảnh ngổn ngang ở vòng xoay Nguyễn Huệ sau bão số 13 Kalmaegi. Hình ảnh chụp lúc 21h30 ngày 6/11. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 13 đã gây thiệt hại ban đầu tại tỉnh Gia Lai với 2 người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa, di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã tổ chức sơ tán hơn nửa triệu người để bảo đảm an toàn. Ảnh: Minh Đức.