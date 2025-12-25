Sống xanh trong nhà phố: Những cách đơn giản để giảm nhiệt độ trong nhà

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, nhà phố thường phải đối mặt với tình trạng hấp nhiệt mạnh, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, “sống xanh” không nhất thiết phải bắt đầu từ những giải pháp phức tạp hay chi phí lớn. Chỉ với một vài điều chỉnh hợp lý trong cách tổ chức không gian và lựa chọn vật liệu, gia đình hoàn toàn có thể giảm nhiệt độ trong nhà, đồng thời tạo môi trường sống dễ chịu và bền vững hơn.

1. Tăng mảng xanh ở sân – ban công – tường đứng

Cây xanh là “máy điều hòa tự nhiên” hiệu quả nhất cho nhà phố. Việc bổ sung mảng xanh ở sân trước, ban công hoặc các mảng tường đứng giúp giảm bức xạ nhiệt trực tiếp, đồng thời cải thiện độ ẩm và chất lượng không khí xung quanh nhà.

Nhiều gia đình hiện nay kết hợp cây xanh với hàng rào đẹp có thiết kế thông thoáng để vừa tạo lớp đệm giảm nhiệt, vừa tăng tính thẩm mỹ cho mặt tiền. Khi được bố trí hợp lý, hàng rào kết hợp mảng xanh không chỉ cản bớt nắng nóng và bụi mà còn giúp không gian bên trong nhà mát hơn rõ rệt, đặc biệt vào buổi chiều.