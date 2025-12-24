Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn

11:36 24/12/2025
Một bữa ăn ngon, hợp không khí sẽ khiến đêm Giáng sinh thêm ý nghĩa và đáng nhớ.

Giáng sinh không chỉ là dịp sum vầy, trao gửi yêu thương mà còn là thời điểm để thưởng thức những món ăn mang hương vị ấm áp, ngọt ngào của mùa lễ hội cuối năm. Nếu vẫn băn khoăn Giáng sinh ăn gì cho đúng “không khí Noel”, những gợi ý dưới đây sẽ giúp bữa tiệc thêm trọn vẹn.

 

Gà tây nướng – biểu tượng ẩm thực mùa Giáng sinh

Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn Ảnh 1

Nhắc đến Giáng sinh, gà tây nướng luôn là món ăn “kinh điển” xuất hiện trong các bữa tiệc Noel phương Tây. Gà được tẩm ướp gia vị, nướng vàng ruộm, ăn kèm khoai tây, rau củ và sốt đặc trưng. Vị béo thơm, nóng hổi của gà tây rất hợp cho những ngày đông se lạnh.

Bánh khúc cây – món tráng miệng không thể thiếu

Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn Ảnh 2
 

Bánh khúc cây (Yule Log) là món tráng miệng quen thuộc mỗi mùa Noel. Chiếc bánh có hình dáng khúc gỗ, làm từ cốt bánh mềm, kem ngọt dịu và chocolate đậm vị, vừa ngon miệng vừa mang ý nghĩa may mắn, ấm no cho năm mới.

Bánh gừng – hương vị ngọt ngào của mùa lễ hội

Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn Ảnh 3

Bánh gừng (gingerbread) với mùi thơm đặc trưng của quế, gừng và mật ong là món bánh gắn liền với Giáng sinh. Những chiếc bánh nhỏ xinh, trang trí hình cây thông, người tuyết không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ mà còn khiến bàn tiệc Noel thêm sinh động.

 

Chocolate nóng – thức uống “chữa lành” đêm đông

Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn Ảnh 4

Một ly chocolate nóng, thêm marshmallow tan chảy, là lựa chọn hoàn hảo cho đêm Giáng sinh. Vị ngọt béo, ấm nóng của chocolate giúp xua tan cái lạnh và mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu khi quây quần bên gia đình, bạn bè.

Lẩu ấm – lựa chọn quen mà hợp Noel kiểu Việt

Giáng sinh đến rồi, chọn món gì cho bữa tiệc Noel thêm trọn vẹn Ảnh 5

Với nhiều gia đình Việt, Giáng sinh đơn giản là dịp tụ họp, cùng nhau ăn một nồi lẩu nóng. Lẩu hải sản, lẩu gà hay lẩu bò đều phù hợp cho tiết trời cuối năm, vừa ấm bụng, vừa tạo không khí quây quần, rôm rả đúng tinh thần Noel.

