5 quán bánh canh tôm tít Đà Nẵng ngon khó cưỡng cho tín đồ hải sản

Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng mà còn được biết đến như một thiên đường ẩm thực của miền Trung. Trong vô vàn món ngon, bánh canh tôm tít đã chinh phục biết bao thực khách nhờ sự hòa quyện hoàn hảo giữa hương vị tươi ngọt của hải sản và sợi bánh mềm dai. Dưới đây là danh sách 5 quán bánh canh tôm tít được nhiều người yêu thích nhất, để bạn có thể lưu lại và trải nghiệm.

1. Bánh canh tôm tít Công Triều

Địa chỉ: 97 Nguyễn Chí Thanh, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 06h30 – 20h30

Hotline: 0772784864

Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569716620732

Bánh canh tôm tít Công Triều là điểm đến lý tưởng cho bất cứ ai yêu thích hương vị hải sản tươi ngon. Quán nằm ngay trung tâm thành phố, dễ tìm và có không gian thoáng mát, sạch sẽ. Từ bàn ghế đến cách bày trí đều gọn gàng, tạo cảm giác thoải mái cho thực khách.

Điểm nổi bật nhất của Công Triều nằm ở phần nước dùng trong veo, được ninh từ xương và đầu tôm tít trong nhiều giờ liền. Hương vị ngọt thanh tự nhiên, không quá béo, không dùng bột ngọt nên ăn xong vẫn cảm thấy nhẹ bụng. Sợi bánh canh làm thủ công, vừa mềm vừa dai, kết hợp hoàn hảo với nước lèo nóng hổi.

Topping ở đây cực kỳ đa dạng: tôm tít bóc vỏ sẵn, chả cá, giò, trứng cút, quẩy… Tất cả đều được chế biến tươi mỗi ngày, đảm bảo giữ nguyên độ ngọt thịt. Đặc biệt, tôm tít ở Công Triều có thịt chắc, không hề bị tanh, ăn kèm chút rau sống và chanh ớt tạo nên hương vị khó quên.

Giá cả tại Công Triều rất hợp lý, dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/tô đầy đủ. Nhóm bạn hoặc gia đình có thể gọi thêm combo quẩy, nước uống mà tổng chi phí vẫn rất dễ chịu. Đây là lý do quán luôn đông khách cả ngày, từ sáng sớm đến tối muộn.