Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt: Giải pháp học trực tuyến toàn diện cho người đi làm bận rộn

Đứng trước các yêu cầu về nâng cao kỹ thuật và phát triển nghề nghiệp ngày càng tăng, người đi làm đang tìm kiếm cho mình những mô hình học tập linh hoạt, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Và Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt đã trở thành một trong những sự lựa chọn đáng tin cậy với hệ thống đào tạo trực tuyến toàn diện, phù hợp cho những ai bận rộn nhưng vẫn muốn đầu tư vào tương lai của mình.

Giới thiệu về Liên Việt - Giải pháp học trực tuyến toàn diện cho người đi làm

Công ty Cổ phần Giáo dục Liên Việt (LV EDU, JSC), thành lập năm 2016, là đơn vị đào tạo uy tín trong lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp dành cho nhiều nhóm đối tượng, từ sinh viên, giáo viên đến học viên sau đại học, công chức, viên chức và nghiên cứu sinh.

Không chỉ triển khai các khóa học theo hình thức truyền thống, Liên Việt còn phát triển mạnh mẽ nền tảng học trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu học linh hoạt của người đi làm bận rộn. Với mong muốn có thể mang đến cho học viên những kết quả học tập tối ưu nhất Liên Việt đã tập trung xây dựng nội dung học chuẩn hóa.

Với sự đa dạng chương trình cùng phương pháp đào tạo hiện đại, Liên Việt từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục trực tuyến dành riêng cho người đi làm – những người cần một giải pháp học thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Trải qua 10 năm hoạt động, Liên Việt đã hỗ trợ hàng ngàn học viên hoàn thành các khóa đào tạo cấp chứng chỉ theo yêu cầu, đồng thời khẳng định vị thế của mình bằng quy mô phát triển ngày càng mở rộng.

Các chương trình đào tạo chính tại Liên Việt

Liên Việt xây dựng hệ sinh thái khóa học đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu học tập khác nhau của người đi làm. Tùy theo mục tiêu nghề nghiệp và lĩnh vực chuyên môn, học viên có thể lựa chọn các chương trình phù hợp. Dưới đây là các chương trình đào tạo chính tại Liên Việt: