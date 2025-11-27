Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt: Giải pháp học trực tuyến toàn diện cho người đi làm bận rộn

Giới thiệu về Liên Việt - Giải pháp học trực tuyến toàn diện cho người đi làm
Công ty Cổ phần Giáo dục Liên Việt (LV EDU, JSC), thành lập năm 2016, là đơn vị đào tạo uy tín trong lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp dành cho nhiều nhóm đối tượng, từ sinh viên, giáo viên đến học viên sau đại học, công chức, viên chức và nghiên cứu sinh.
Không chỉ triển khai các khóa học theo hình thức truyền thống, Liên Việt còn phát triển mạnh mẽ nền tảng học trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu học linh hoạt của người đi làm bận rộn. Với mong muốn có thể mang đến cho học viên những kết quả học tập tối ưu nhất Liên Việt đã tập trung xây dựng nội dung học chuẩn hóa.
Với sự đa dạng chương trình cùng phương pháp đào tạo hiện đại, Liên Việt từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục trực tuyến dành riêng cho người đi làm – những người cần một giải pháp học thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Trải qua 10 năm hoạt động, Liên Việt đã hỗ trợ hàng ngàn học viên hoàn thành các khóa đào tạo cấp chứng chỉ theo yêu cầu, đồng thời khẳng định vị thế của mình bằng quy mô phát triển ngày càng mở rộng.
Các chương trình đào tạo chính tại Liên Việt
Liên Việt xây dựng hệ sinh thái khóa học đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu học tập khác nhau của người đi làm. Tùy theo mục tiêu nghề nghiệp và lĩnh vực chuyên môn, học viên có thể lựa chọn các chương trình phù hợp. Dưới đây là các chương trình đào tạo chính tại Liên Việt:
- Chứng chỉ chuyên viên: Dành cho công chức, viên chức ngạch chuyên viên chưa qua đào tạo quản lý nhà nước.
- Chứng chỉ chuyên viên chính: Cho công chức, viên chức muốn nâng ngạch hoặc giữ chức danh nghề nghiệp hạng III/II.
- Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng: Cho công chức, viên chức giữ hoặc quy hoạch chức vụ trưởng, phó phòng; chuẩn bị năng lực quản lý.
- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Dành cho người có bằng cử nhân muốn trở thành giáo viên/giảng viên ở các cấp từ mầm non đến đại học.
- Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Dành cho giáo viên, viên chức y tế, công chức trong các ngành khác; phục vụ bổ nhiệm, thăng hạng, xét lương.
- Chứng chỉ môi giới bất động sản: Cho cá nhân hoạt động môi giới BĐS hoặc làm việc trong các doanh nghiệp liên quan.
- Chứng chỉ đấu thầu: Dành cho nhân viên đấu thầu, tư vấn, quản lý dự án, hoặc muốn nâng cao kiến thức đấu thầu.
- Chứng chỉ điều hành tour du lịch: Cho người tốt nghiệp trung cấp trở lên, muốn trở thành hướng dẫn viên hoặc điều hành tour.
- Chứng chỉ tư vấn Du học: Cho cá nhân làm tư vấn du học hoặc muốn thành lập công ty tư vấn du học.