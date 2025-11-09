Trường THCS Dịch Vọng nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường THCS Dịch Vọng (phường Cầu Giấy) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào sáng 8/11. Đây là sự kiện đặc biệt, mang lại niềm tự hào đối với các thế hệ thầy trò nhà trường.

Trường THCS Dịch Vọng được thành lập năm 1955, là một trong những ngôi trường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc sau ngày Giải phóng Thủ đô. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn chặt với những bước đi của đất nước: từ những ngày đầu kiến thiết với muôn vàn khó khăn; giai đoạn vừa học tập vừa đào hào, đội mũ rơm tránh bom trong kháng chiến chống Mỹ; đến những năm tháng đổi mới, hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Trong suốt chặng đường 70 năm, thầy trò THCS Dịch Vọng không ngừng cố gắng, kiên định mục tiêu dạy tốt học tốt.

Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân – cựu học sinh nhà trường, niên khóa 1985–1988 bày tỏ niềm xúc động khi trở lại ngôi trường cũ sau nhiều năm. Thứ trưởng gửi lời chúc mừng và tri ân tới các thế hệ thầy cô giáo, những người đã góp phần làm nên truyền thống hiếu học và tinh thần kỷ cương, trách nhiệm của nhà trường.

Thứ trưởng Lê Quân đánh giá cao truyền thống “ngôi trường hạnh phúc” của Trường THCS Dịch Vọng. Thứ trưởng tin tưởng rằng, với bề dày thành tích và sự tận tâm của đội ngũ thầy cô, Trường THCS Dịch Vọng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong đổi mới dạy học, xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo, giúp mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến, một ngôi trường không chỉ chú trọng tri thức mà còn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, nhân văn cho học sinh.

Bà Phạm Thị Như Hoa – Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng cho biết, trường được thành lập năm 1955, là một trong những ngôi trường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc sau ngày Giải phóng Thủ đô.

“Trong suốt chặng đường 70 năm, thầy trò Dịch Vọng không ngừng cố gắng, kiên định mục tiêu dạy tốt học tốt. Bảng vàng truyền thống nhà trường không chỉ được đo bằng số lượng các huy chương, giải thưởng hay thành tích. Đó là ngọn lửa trí tuệ được lan tỏa từ lớp lớp thế hệ thầy trò, mang tinh hoa từ đây chắp cánh đến muôn nơi”, bà Phạm Thị Như Hoa nhấn mạnh.

Bảy mươi năm – một hành trình dài của tâm huyết và khát vọng.

Nhân dịp này, Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba – phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô.