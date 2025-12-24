Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Top phim lẻ Giáng sinh có lượt xem nhiều nhất

11:34 24/12/2025
Dưới đây là top phim lẻ Giáng sinh có lượt xem nhiều nhất, với màu sắc đa dạng từ hành động, hài hước đến tình cảm, hoạt hình.

Mỗi dịp Giáng sinh, Phim lẻ luôn trở thành lựa chọn quen thuộc của khán giả nhờ không khí lễ hội rõ nét, nội dung dễ xem và phù hợp để thưởng thức cùng gia đình. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều bộ phim Giáng sinh liên tục đạt lượng xem cao, được khán giả tìm lại năm này qua năm khác. 

Mật Mã Đỏ
Bộ phim lẻ Giáng sinh Mật Mã Đỏ. Bộ phim lẻ Giáng sinh Mật Mã Đỏ.

Mật Mã Đỏ tạo điểm nhấn khi kết hợp bối cảnh Giáng sinh với thể loại hành động - phiêu lưu. Câu chuyện bắt đầu từ sự kiện Ông già Noel bị bắt cóc, buộc Trưởng an ninh Bắc Cực phải hợp tác với một thợ săn tiền thưởng khét tiếng để giải cứu Giáng sinh. Nhịp phim nhanh, nhiều tình huống kịch tính và sự góp mặt của các ngôi sao Hollywood giúp tác phẩm nhanh chóng thu hút lượt xem lớn trong mùa lễ hội.

Kế Hoạch Bảo Vệ Gia Đình 2

Bộ phim lẻ Giáng sinh Kế Hoạch Bảo Vệ Gia Đình 2. Bộ phim lẻ Giáng sinh Kế Hoạch Bảo Vệ Gia Đình 2.

Tiếp nối thành công phần trước, Kế Hoạch Bảo Vệ Gia Đình 2 vẫn giữ được sức hút nhờ sự pha trộn giữa yếu tố gia đình và hành động. Nhân vật chính đã rời bỏ quá khứ sát thủ, chỉ mong có kỳ nghỉ Giáng sinh trọn vẹn bên các con. Tuy nhiên, chuyến đi đến London lại vô tình đẩy cả gia đình vào nguy hiểm. Phim ghi điểm nhờ không khí Giáng sinh ấm áp xen lẫn những tình huống gay cấn vừa đủ.

Giáng Sinh Năm Đó

Bộ phim Giáng Sinh Năm Đó. Bộ phim Giáng Sinh Năm Đó.
 

Không quá ồn ào hay kịch tính, Giáng Sinh Năm Đó chinh phục khán giả bằng câu chuyện giàu cảm xúc. Trận bão tuyết tồi tệ nhất lịch sử bất ngờ ập đến thị trấn ven biển Wellington, khiến mọi kế hoạch Giáng sinh bị đảo lộn. Ngay cả Ông già Noel cũng chịu ảnh hưởng. Bộ phim mang tinh thần nhẹ nhàng, đề cao sự sẻ chia và tình người, rất phù hợp để xem trong những ngày cuối năm.

Santa Mến Thương

Bộ phim lẻ Giáng sinh Santan Mến Thương. Bộ phim lẻ Giáng sinh Santan Mến Thương.

Santan Mến Thương gây tò mò nhờ ý tưởng độc đáo. Một cậu bé lớp 6 viết thư cho Ông già Noel nhưng vì chứng khó đọc đã vô tình gửi nhầm cho Satan. Sự xuất hiện của nhân vật không mời mà đến này mở ra loạt tình huống dở khóc dở cười, xen lẫn thông điệp cảm động về niềm tin và sự trưởng thành. Phim được nhiều gia đình lựa chọn bởi màu sắc hài hước nhưng vẫn nhân văn.

Kẻ Cắp Giáng Sinh

Bộ phim Kẻ Cắp Giáng Sinh. Bộ phim Kẻ Cắp Giáng Sinh.

Nhắc đến phim Giáng sinh có lượt xem cao, khó bỏ qua Kẻ Cắp Giáng Sinh. Câu chuyện về Grinch - kẻ cô độc, luôn ganh ghét niềm vui lễ hội đã trở thành kinh điển. Âm mưu đánh cắp Giáng sinh của Grinch không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gửi gắm thông điệp về sự cảm thông và sức mạnh của tình yêu thương, giúp bộ phim giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều năm.

Giáng Sinh Cùng Ex

Bộ phim Giáng Sinh Cùng Ex. Bộ phim Giáng Sinh Cùng Ex.

Khác với những phim mang màu sắc giả tưởng hay hành động, Giáng Sinh Cùng Ex khai thác câu chuyện gia đình hiện đại. Hai nhân vật chính mong muốn một kỳ nghỉ Giáng sinh yên bình trước khi ly hôn, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi người cũ và người mới cùng xuất hiện. Cách kể chuyện gần gũi, hài hước giúp phim dễ dàng tiếp cận khán giả trưởng thành.

Với nội dung đa dạng và không khí lễ hội rõ rệt, những bộ phim trên luôn nằm trong danh sách được xem nhiều nhất mỗi mùa Noel. Dù lựa chọn tiếng cười, hành động hay cảm xúc lắng đọng, khán giả đều có thể tìm thấy một bộ phim Giáng sinh phù hợp để tận hưởng trọn vẹn không khí cuối năm.

