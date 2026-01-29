Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mối quan hệ phức tạp của Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan

10:12 29/01/2026
Mối quan hệ của Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan trong Báu Vật Trời Cho khiến nhiều người tò mò.

Báu Vật Trời Cho quy tụ dàn diễn viên thực lực hàng đầu, hứa hẹn một câu chuyện pha trộn hoàn hảo giữa phiêu lưu, hành động, bí ẩn và tình cảm gia đình. Đặc biệt, mối quan hệ đối đầu đầy kịch tính giữa nhân vật Ngọc (Phương Anh Đào) và Thiên (Quách Ngọc Ngoan) được xem là điểm nhấn để tạo nên sức hút mãnh liệt cho bộ Phim.

 
Mối quan hệ của Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan trong Báu Vật Trời Cho khiến nhiều người tò mò. Ảnh: FBNV

Ngọc (Phương Anh Đào thủ vai) là một người mẹ đơn thân mạnh mẽ tìm đến vùng biển yên bình để hàn gắn sau bi kịch gia đình, đại diện cho sự thiện lương, tình mẫu tử và ý chí kiên cường. Mối quan hệ của cô và nhân vật mà Quách Ngọc Ngoan vẫn là một ẩn số, nhưng phân cảnh giằng co của cả hai trong clip Hậu trường đang khiến nhiều người tò mò.

 

Phương Anh Đào tiết lộ, ban đầu cô khá ái ngại khi đối diện với hình ảnh "ngầu" và lạnh lùng của Quách Ngọc Ngoan. Thế nhưng, trên phim trường, nam diễn viên lại chính là người thường xuyên pha trò, tạo không khí thoải mái giúp đồng nghiệp thư giãn và tự tin hơn. Chính sự tương phản giữa tính cách nhân vật và con người ngoài đời đã tạo nên sự ăn ý đáng ngạc nhiên. 

Mối quan hệ này được khán giả, đặc biệt là qua các teaser và clip hậu trường, đánh giá rất cao. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là cuộc đua thể xác mà còn là màn đấu trí đầy tính tâm lý, qua đó làm nổi bật sự lột xác ngoạn mục của Phương Anh Đào - từ hình tượng dịu dàng sang một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt.

Phân đoạn Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan giằng co khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của cả hai.
 

Báu Vật Trời Cho hứa hẹn không chỉ là cuộc truy tìm kho báu ly kỳ mà còn là bản hòa ca đầy cảm xúc về tình thân và trách nhiệm. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan chính là chất xúc tác mạnh mẽ. Với kịch bản được đầu tư kỹ lưỡng, dàn diễn viên "trăm tỷ" và những cảnh quay hành động được dàn dựng công phu, phim đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt phòng vé và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng trong dịp Tết năm nay.

