Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
'Tiểu Lưu Diệc Phi' cao 1m72, sở hữu nhan sắc trong trẻo gây thương nhớ

11:35 24/12/2025
Người đẹp 9X này được cho là có nhiều nét đẹp giống với Lưu Diệc Phi.

Thời gian gần đây, nhiều khán giả ưu ái gọi Vương Sở Nhiên là “Tiểu Lưu Diệc Phi” nhờ nhan sắc xinh đẹp có điểm tương đồng với đàn chị và chiều cao nổi bật là 1m72. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở danh xưng “bản sao Lưu Diệc Phi”, cô nàng được cho là đang từng bước chứng minh bản thân sở hữu màu sắc riêng.

 

Vương Sở Nhiên sinh ra tại Sơn Đông (Trung Quốc) sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, là cái nôi đào tạo nhiều diễn viên thực lực của Cbiz. Ngay từ thời trung học, nữ diễn viên đã tham gia diễn kịch nói và từng giành giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Bên cạnh diễn xuất, cô còn thành thạo nhiều kỹ năng như chơi piano, ukulele, khiêu vũ và ca hát.

'Tiểu Lưu Diệc Phi' sở hữu nhan sắc nổi bật. Ảnh: Xiaohongsu "Tiểu Lưu Diệc Phi" sở hữu nhan sắc nổi bật. Ảnh: Xiaohongsu
 
Vương Sở Nhiên là một trong những nữ diễn viên đình đám của giới showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên là một trong những nữ diễn viên đình đám của giới showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Weibo

Trên thảm đỏ, Vương Sở Nhiên luôn xuất hiện với phong thái thanh lịch, lối trang điểm tinh tế và thần thái tự tin. Đôi mắt lúng liếng, nụ cười rạng rỡ cùng những bộ váy được cắt may tinh xảo giúp cô khoe trọn vòng eo thon gọn và đường nét quyến rũ. 

“Tiểu Lưu Diệc Phi” khi rời xa ánh đèn sân khấu đã trở về với hình ảnh một cô gái trẻ vui vẻ, trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, không mang áp lực của một thần tượng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và đăng tải các video ngắn mang màu sắc hài hước, tự nhiên. 

Visual của Vương Sở Nhiên khiến nhiều khán giả nhớ đến Lưu Diệc Phi khi còn trẻ. Ảnh: Weibo Visual của Vương Sở Nhiên khiến nhiều khán giả nhớ đến Lưu Diệc Phi khi còn trẻ. Ảnh: Weibo
 
Vương Sở Nhiên thường trở thành chủ đề nóng ở trên mạng xã hội nhờ vẻ bề ngoài ưa nhìn. Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên thường trở thành chủ đề nóng ở trên mạng xã hội nhờ vẻ bề ngoài ưa nhìn. Ảnh: Weibo

Về sự nghiệp, cô đang thử sức với nhiều dạng vai: từ mỹ nhân cổ trang quyến rũ đến hình tượng phụ nữ thành đạt trong Phim hiện đại. Theo nhiều khán giả, sự đa dạng trong vai diễn không chỉ giúp nữ diễn viên rèn luyện diễn xuất mà còn mở ra tiềm năng phát triển lâu dài cho khả năng diễn xuất, vị trí của cô trong giới Showbiz Hoa ngữ.

Theo www.saostar.vn
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/tieu-luu-diec-phi-cao-1m72-so-huu-visual-trong-treo-gay-thuong-nho-202512232242080383.html
