Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Lễ Hằng thuận của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng

11:37 23/01/2026
Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng mặc trang phục chất liệu lụa sắc vàng khi thực hiện lễ Hằng thuận tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn.

Ngày 22/1, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng thực hiện nghi thức Hằng thuận. Buổi lễ diễn ra với chứng kiến của cha mẹ cùng một số thành viên trong 2 bên gia đình tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi Chín Khúc (Khánh Hòa).

Phuong Nhi anh 1Phuong Nhi anh 2Phuong Nhi anh 3Phuong Nhi anh 4

Hình ảnh trong lễ hằng thuận của Phương Nhi, Minh Hoàng. Ảnh: Louis Wu.

Trong không gian thanh tịnh, cô dâu, chú rể cùng lắng nghe những chia sẻ về đạo lý vợ chồng, trách nhiệm với gia đình và chữ hiếu trong đời sống hôn nhân. Nghi thức Hằng thuận được xem như một dấu mốc tinh thần, giúp đôi uyên ương định hướng xây dựng tổ ấm trên nền tảng đạo đức, sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài.

Trong buổi lễ, Phương Nhi diện áo dài lụa thêu hoa sen với gam vàng đồng nhã nhặn, trong khi chú rể Minh Hoàng lựa chọn áo dài thêu họa tiết mặt trời và đỉnh núi.

Phuong Nhi anh 5Phuong Nhi anh 6

Cô dâu, chú rể chọn trang phục tông màu vàng. Ảnh: Louis Wu.

Tối cùng ngày, tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức theo Phong cách sang trọng, quy tụ nhiều gương mặt trong giới Giải trí như vợ chồng Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Touliver, Soobin, diễn viên Ngọc Huyền… Bữa tiệc kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng.

Trong chuỗi hoạt động ở lễ cưới, một điểm nhấn đáng chú ý là giải Thể thao dành cho khách mời, dự kiến diễn ra vào sáng 23/1. Các hoạt động vận động được lên kịch bản sẵn, mang tính kết nối và trải nghiệm chung cho người tham dự.

Theo thông tin từ thiệp mời, dresscode được quy định riêng cho từng ngày và phân chia theo giới tính. Trong đó, khách mời nữ được khuyến khích lựa chọn trang phục tông pastel, mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Lễ cưới được tổ chức với yêu cầu an ninh nghiêm ngặt. Thông tin về danh sách khách mời cũng như các hoạt động cụ thể đều được giữ kín đến sát thời điểm diễn ra. Trong ngày trọng đại, Phương Nhi thay nhiều mẫu váy cưới, đều là những thiết kế đặt riêng từ một nhà thiết kế có tiếng.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/le-hang-thuan-cua-phuong-nhi-va-doanh-nhan-minh-hoang-post1622157.html
Cùng chủ đề
Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới Showbiz
Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào tối 22/1. Trong hôn lễ, cô dâu diện...

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời Showbiz
Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Những hình ảnh lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng lần đầu được công khai.

Tạm biệt Táo Quân! Showbiz
Tạm biệt Táo Quân!

Ngày 7/1, VTV xác nhận Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó...

Đòn hiểm vào 10 nghệ sĩ nam Showbiz
Đòn hiểm vào 10 nghệ sĩ nam

Các nghệ sĩ như Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Triệu Lệ Dĩnh mất nhiều năm xây dựng hình ảnh, tạo...

'Tiểu Lưu Diệc Phi' cao 1m72, sở hữu nhan sắc trong trẻo gây thương nhớ Showbiz
'Tiểu Lưu Diệc Phi' cao 1m72, sở hữu nhan sắc trong trẻo gây thương nhớ

Người đẹp 9X này được cho là có nhiều nét đẹp giống với Lưu Diệc Phi.

Hari Won có tuyên bố gây ngỡ ngàng về Trấn Thành Showbiz
Hari Won có tuyên bố gây ngỡ ngàng về Trấn Thành

Hari Won trực tiếp 'chất vấn' Trấn Thành khi chứng kiến tấm ảnh chế đang thu hút sự chú ý...

Mới cập nhật
Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi trong nước lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu đồng/kg tại tất cả thương hiệu, phản ánh đà tăng mạnh mẽ của kim loại quý này trong những ngày đầu năm 2026.

2 giờ trước Đời sống

Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào tối 22/1. Trong hôn lễ, cô dâu diện đầm cưới thanh lịch.

2 giờ trước Showbiz

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV

Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra sáng 23/1 đã bầu ra Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 Uỷ viên.

6 giờ trước Đời sống

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

7 giờ trước Đời sống

Nhận thưởng Tết bằng vàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nhận thưởng Tết bằng vàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Không chỉ thưởng Tết bằng tiền, một số doanh nghiệp còn thưởng bằng vàng, sổ tiết kiệm... Vậy theo quy định, người lao động nhận thưởng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

10 giờ trước Đời sống

Hàng công U23 Hàn Quốc sẽ không 'vật vờ' khi gặp Việt Nam?

Hàng công U23 Hàn Quốc sẽ không 'vật vờ' khi gặp Việt Nam?

Thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản tại bán kết U23 châu Á để lại một nỗi thất vọng lớn cho bóng đá Hàn Quốc với sự bế tắc đến khó hiểu của hàng tấn công.

10 giờ trước Bóng đá

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Những hình ảnh lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng lần đầu được công khai.

10 giờ trước Showbiz

Giá vàng miếng SJC vượt 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC vượt 173 triệu đồng/lượng

Mức tăng hơn 4 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay cộng hưởng cùng đà tăng bền bì kể từ đầu năm đã đưa vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới, vượt 173 triệu đồng/lượng.

10 giờ trước Đời sống

Nước nha đam: Thức uống bổ sung dưỡng chất đầy tiện lợi

Nước nha đam: Thức uống bổ sung dưỡng chất đầy tiện lợi

Nước nha đam là thức uống thanh mát được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất tự nhiên. Bên cạnh đó, sự kết hợp cùng yến sào trong nước yến nha đam giúp gia tăng giá trị dinh dưỡng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng lành mạnh và các sản phẩm tiện lợi cho gia đình lẫn ngành F&B hiện đại.

1 ngày trước Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Trải nghiệm truyền hình Quốc Gia trong kỷ nguyên số

Trải nghiệm truyền hình Quốc Gia trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, truyền hình quốc gia không còn bị giới hạn trong khung giờ cố định hay chiếc TV đặt ở phòng khách. Khi thói quen tiếp nhận thông tin và giải trí của khán giả thay đổi, các kênh truyền thống buộc phải chuyển mình, thích nghi với nền tảng trực tuyến để giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời mang đến trải nghiệm xem linh hoạt, hiện đại hơn.

2 ngày trước Tin Tức