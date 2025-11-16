Trường đại học hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo

Trong bối cảnh ngành xây dựng - giao thông đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với những yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng nguồn nhân lực, việc hình thành các mô hình hợp tác đa chủ thể giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đã trở thành một yêu cầu tất yếu.

Ngày 15/11/2025, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Tập đoàn Xây dựng Minh Đức (Minh Đức Group), Tập đoàn OVM và Nhà trường. Sự kiện mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường ĐH Giao thông Vận tải và Tập đoàn Xây dựng Minh Đức ký kết hợp tác.

Sự liên kết này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của thị trường lao động mà còn tạo ra môi trường để tri thức khoa học được ứng dụng rộng rãi, góp phần hình thành thị trường khoa học - công nghệ có tính cạnh tranh và bền vững cho toàn ngành.

Trường Đại học Giao thông Vận tải, với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, giữ vai trò là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải. Nhà trường luôn chủ động đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật Xu hướng công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp nhằm đưa tri thức hàn lâm đến gần hơn với thực tiễn thi công và vận hành công trình.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường, định hướng hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý và cộng đồng khoa học được xác định như một nhiệm vụ chiến lược. Mục tiêu cốt lõi là hình thành thị trường thương mại hóa sản phẩm khoa học – công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải, qua đó tạo môi trường để các nghiên cứu không chỉ dừng lại ở báo cáo khoa học mà có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Đây là bước tiến phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành về thúc đẩy mô hình hợp tác đa chủ thể và từng bước hình thành sàn giao dịch khoa học – công nghệ của ngành.

Trong xu thế đó, các doanh nghiệp lớn trong ngành đã chủ động tham gia sâu vào quá trình đào tạo và nghiên cứu. Minh Đức Group là một ví dụ tiêu biểu. Với kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị “vật tư - kỹ thuật - thi công” và hàng nghìn dự án trong và ngoài nước, doanh nghiệp nhận thức rõ rằng nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Trần Đại Nghĩa, Tổng Giám đốc Minh Đức Group cho rằng: Sự hợp tác với cơ sở đào tạo không chỉ giúp tiếp cận tri thức mới mà còn mở ra cơ hội đóng góp kinh nghiệm thực tế, qua đó góp phần đào tạo thế hệ kỹ sư hiểu công nghệ, am hiểu quy trình và có tư duy thực tiễn để sẵn sàng tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Ông Trần Đại Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Minh Đức.

Ở một khía cạnh khác, sự tham gia của các đối tác quốc tế như OVM góp phần tạo nên cấu trúc hợp tác đa dạng và bền vững hơn. OVM là tập đoàn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ dự ứng lực, cung cấp các giải pháp vật liệu, thiết bị và kỹ thuật thi công cho nhiều công trình hạ tầng hiện đại trên thế giới. Theo đại diện OVM, việc liên kết với các cơ sở đào tạo giúp doanh nghiệp tiếp cận sớm nguồn nhân lực kỹ thuật phù hợp với công nghệ của mình, đồng thời thúc đẩy hoạt động thử nghiệm, hội thảo chuyên môn, hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên trong quá trình kiến tập, thực tập. Đây là yếu tố quan trọng để công nghệ mới được chuyển giao nhanh chóng và hiệu quả vào thực tiễn xây dựng tại Việt Nam.

Một minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình hợp tác giữa các bên là các sân chơi học thuật mang tính ứng dụng như cuộc thi sáng tạo mô hình “Tường chắn đất có cốt”. Những hoạt động này tạo điều kiện để sinh viên vận dụng trực tiếp kiến thức chuyên môn, hiểu rõ cấu trúc; nguyên lý; quy trình thi công, đồng thời rèn luyện tư duy giải pháp thông qua các đợt kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp. Những trải nghiệm thực tế như vậy góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động là vấn đề mà ngành xây dựng – giao thông đã trăn trở trong nhiều năm qua.

Sinh viên hào hứng tham gia Cuộc thi Sáng tạo “Xây dựng mô hình Tường chắn đất có cốt”.

Từ những kết nối đó, có thể thấy mô hình hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế đang từng bước hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tính thực chất trong ngành xây dựng-giao thông. Sự phối hợp này không chỉ tạo ra nguồn nhân lực đủ năng lực đáp ứng thị trường mà còn thúc đẩy việc làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong tương lai, mô hình hợp tác năm bên, bao gồm Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng căn bản cho tiến trình hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng của ngành hạ tầng Việt Nam. Đây là con đường để khoa học – công nghệ thực sự trở thành động lực trung tâm của phát triển, và để những công trình giao thông của Việt Nam không chỉ hiện đại mà còn mang giá trị trí tuệ Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.