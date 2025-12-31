Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chơi gì đêm countdown tại TP.HCM?

13:11 31/12/2025
Không chỉ có pháo hoa và countdown, TP.HCM đón năm mới với loạt trải nghiệm như HoZo Fest, metro miễn phí vé...

Nhóm bạn trẻ trên tuyến metro số 1 dịp 30/4. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đêm giao thừa 2026, TP.HCM bước vào thời khắc chuyển giao năm mới với nhịp điệu sôi động kéo dài từ trung tâm đến các khu đô thị mới, từ những đại nhạc hội ngoài trời đến tour di sản giữa phố xá đông đúc. 

Không chỉ có pháo hoa và đếm ngược, thành phố còn mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm đủ để mỗi người tự tìm cho mình một cách "mở màn" năm mới.

TP.HCM anh 3

TP.HCM bắn pháo hoa nhiều điểm trong dịp 30/4. Ảnh: Tô Chí Hùng.

Pháo hoa nghệ thuật 

Từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, bầu trời TP.HCM rực sáng với màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm. Ba điểm bắn tầm cao đặt tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ba điểm bắn tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu Biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). 

Sau sáp nhập địa giới hành chính, mạng lưới điểm xem pháo hoa được mở rộng, giúp người dân ở nhiều khu vực có thể theo dõi trọn vẹn khoảnh khắc giao

TP.HCM anh 5
TP.HCM anh 6

Khách quốc tế hào hứng xem pháo hoa, tham quan trung tâm TP.HCM dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Countdown 2026

Trước thời điểm giao thừa, không khí lễ hội đã được khuấy động từ chiều 31/12 với chương trình Countdown 2026 trải dài dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ và dự kiến lan sang trục Lê Lợi, Công viên Lam Sơn cùng khu vực trước Nhà hát Thành phố. 

Sự kiện quy tụ loạt nghệ sĩ quen mặt như Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Kay Trần hay Phạm Anh Khoa, biến khu trung tâm thành một không gian biểu diễn ngoài trời kéo dài đến khuya.

Ở phía Đông thành phố, The Global City cũng tổ chức đại nhạc hội đếm ngược với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, JustaTee và nhiều DJ, tạo thêm lựa chọn cho người trẻ muốn tránh đám đông ở khu vực trung tâm.

TP.HCM anh 8
TP.HCM anh 9

Chương trình âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 được tổ chức ngày 27/12. Ảnh: BTC.

Hozo City Tết Fest 2025

Tại Công viên bờ sông Sài Gòn, chương trình Hozo City Tết Fest 2025 diễn ra 5 ngày liên tiếp từ 27-31/12, với chủ đề "City maze-ing - Muôn sắc bất ngờ" và khép lại bằng đêm countdown.

Không chỉ có âm nhạc với dàn nghệ sĩ Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Suboi…, lễ hội được thiết kế như một mê cung trải nghiệm: Immersive House, triển lãm đa phương tiện, mapping "Tết Morphosis", cuộc thi đầu bếp trẻ Vị Battle, triển lãm "8 không gian - 8 câu chuyện Ẩm thực Việt", khu ẩm thực đường phố A-Maze Street… hứa hẹn mang đến đa trải nghiệm cho khách.

TP.HCM anh 11
TP.HCM anh 12

Tuyến metro số 1 giúp việc di chuyển của người dân và du khách từ ngoại ô vào trung tâm thành phố thêm thuận tiện, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Ảnh: Linh Huỳnh.

Miễn phí vé metro số 1

Để thuận tiện cho việc đi lại của người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được miễn 100% vé trong ngày 1/1/2026. 

Hành khách có thể quét căn cước gắn chip, mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc lấy vé giấy tại kiosk tự động trong ga. 

Thành phố cũng tăng tần suất khai thác với 264 chuyến tàu trong ngày 31/12 và 276 chuyến trong ngày 1/1, trong đó có 20 chuyến sáng sớm để phục vụ nhu cầu đi lại sau thời khắc giao thừa.

