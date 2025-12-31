Bắt giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt đã chuẩn bị và triển khai các bước tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" với lịch biểu diễn chính thức dự kiến vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nội dung chương trình là các sáng tác của các cố nhạc sĩ: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, và nhạc sĩ Trần Tiến.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp với các ca sĩ trên). Đây là sự kiện âm nhạc được nhiều khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt đã bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 với các hình thức bán trực tiếp hoặc thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Cơ quan điều tra đọc quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: CAHN.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.