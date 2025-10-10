Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tiễn bay học viên du học nghề Đức cùng CMMB Việt Nam

08:46 10/10/2025
Trong không khí rộn ràng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM), CMMB Việt Nam đã tổ chức chương trình tiễn bay học viên du học nghề Đức. Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại một hành trình chuẩn bị tại Việt Nam và mở ra tương lai mới tại CHLB Đức.

Hơn cả mục tiêu sang Đức - Đồng hành cùng tương lai bền vững

CMMB Việt Nam nhấn mạnh triết lý đồng hành toàn diện vì tương lai lâu dài của học viên trong 5–10 năm tới. Trung tâm không chỉ tư vấn hướng nghiệp và đào tạo tiếng Đức mà còn hỗ trợ trọn gói hồ sơ, visa. Học viên CMMB tự tin học tập, hội nhập tại Đức và được đồng hành sau khi sang Đức thành công. 

Lễ tiễn bay học viên đi du học nghề Đức do CMMB Việt Nam tổ chức diễn ra tại trụ sở trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM. Học viên cùng gia đình được hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh, quy trình bay và bàn giao tài liệu hội nhập tại Đức giúp các bạn nhanh chóng thích nghi khi đặt chân đến môi trường mới.

Chị Dương Ngọc Minh – Trưởng phòng Hồ sơ CMMB Việt Nam chia sẻ:
“Chúng tôi coi thành công của học viên là trách nhiệm của mình. Mỗi hồ sơ đều được xử lý cẩn thận, minh bạch và tuân thủ quy trình pháp lý nghiêm ngặt. Tỷ lệ đỗ Visa tại CMMB lên đến 100%. Hình ảnh các bạn trẻ cầm trên tay visa và tấm vé máy bay sẵn sàng tới tương lai tại Đức là minh chứng cho sự nỗ lực của cả học viên lẫn đội ngũ CMMB.”

Tại buổi tiễn bay, nhiều phụ huynh không giấu nổi xúc động khi nhìn con mình bắt đầu hành trình mới. Một phụ huynh tại TP.HCM chia sẻ: “Chúng tôi rất an tâm khi lựa chọn CMMB. Các con không chỉ được học tiếng tốt mà còn được hỗ trợ tận tình từ hồ sơ đến phỏng vấn visa. Tôi tin tưởng hơn khi CMMB vẫn tiếp tục đồng hành với con sang tận Đức. Hôm nay nhìn con bước vào cánh cửa mới, chúng tôi tin tưởng con sẽ trưởng thành và vững vàng hơn.”

Học viên Ngô Đức Thắng (Du học nghề Đức ngành làm bánh) tại Hà Nội bày tỏ: “Em cảm ơn CMMB đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Ban đầu em lo lắng nhiều, nhưng nhờ sự hướng dẫn của thầy cô, các anh chị tại CMMB và chị Minh, em đã vượt qua khó khăn, đạt được mong ước của mình. Giờ em chỉ mong sớm ổn định việc học và công việc tại Đức, xây dựng cuộc sống tự lập cho mình.”

Hướng dẫn bay dành cho học viên CMMB

Trước chuyến bay, CMMB gửi đến học viên thông báo hướng dẫn chi tiết bao gồm:

  • Lịch trình bay: Tên hãng, ngày – giờ bay, thời gian làm thủ tục và quy định hành lý.
  • Hành lý & giấy tờ: Chuẩn bị vali, hành lý đúng quy định; mang đầy đủ hộ chiếu, visa, vé máy bay và giấy tờ học tập cần thiết.
  • Đưa đón & liên hệ: Gia đình và học viên có mặt đúng giờ tại điểm tập kết; nhân viên hồ sơ phụ trách tiễn bay; tại Đức có đầu mối hỗ trợ đón và hướng dẫn.
  • Bộ tài liệu đặc biệt: Mỗi học viên được nhận “Bí kíp hội nhập tại Đức” do CMMB biên soạn, gồm hướng dẫn học tập, cư trú, làm việc và chăm sóc sức khỏe.

CMMB – Học thật, bay thật, tương lai thật

Lễ tiễn bay đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời mỗi học viên, là lời chào đầy cảm xúc trước hành trình mới tại Đức. Dù phía trước còn nhiều thử thách, CMMB cam kết đồng hành cùng học viên trên con đường tương lai. Với đội ngũ lãnh đạo, giáo viên và chuyên viên giàu kinh nghiệm tại Việt Nam và Đức, CMMB tự hào là cầu nối giúp hàng trăm bạn trẻ Việt Nam hiện thực hóa ước mơ học tập và làm việc tại Đức.

Dịch vụ đồng hành toàn diện của CMMB:

  • Tư vấn hướng nghiệp: Xác định ngành học và lộ trình phù hợp với năng lực của từng học viên.
  • Đào tạo tiếng Đức: Giáo trình riêng, phương pháp hiện đại, tỷ lệ đỗ chứng chỉ B1–B2 đạt 95%.
  • Hồ sơ du học & visa: Đảm bảo đúng pháp lý, đối tác uy tín tại Đức, tỷ lệ visa 100%.
  • Luyện phỏng vấn: Tổ chức mô phỏng phỏng vấn giúp học viên tự tin trước đối tác và Lãnh sự quán.
  • Đồng hành sau tiễn bay: Văn phòng đại diện tại Đức hỗ trợ đưa đón, hòa nhập và kết nối cộng đồng học viên CMMB.

“Chúng tôi không dừng lại ở việc hoàn thiện thủ tục cho học viên lên đường, mà tiếp tục hỗ trợ các bạn trong suốt hành trình học tập và phát triển tại Đức. Đó là cam kết đồng hành lâu dài mà CMMB luôn giữ vững.” chị Minh khẳng định.

Xin cảm ơn chị Dương Ngọc Minh đã chia sẻ cùng phóng viên. Chúc chị và Trung tâm du học Đức CMMB Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng thế hệ học viên Việt Nam trên hành trình học tập và làm việc tại Đức.

CMMB VIỆT NAM – TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & DU HỌC ĐỨC
Think Germany – Think CMMB

📍 Hà Nội: 302 Nguyễn Trãi, Đại Mỗ | 8 Phan Văn Trường, Cầu Giấy
📍 TP.HCM: 255 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 | 75 Đ. Số 3, Cư xá Đô Thành | 31 Phan Huy Ích, Tân Sơn
📞 02473.041.711 – 02873.041.711 – 0986.504.482 – 0948.701.380

