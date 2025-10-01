Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

21:36 01/10/2025
Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030 đối với PGS, TS Nguyễn Đức Sơn.

Ngày 11/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Quyết định số 2588/QĐ-BGDĐT, công nhận PGS.TS Nguyễn Đức Sơn tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

anh-1-1759329117.jpgThứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao Quyết định cho PGS.TS Nguyễn Đức Sơn.

 

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn từng giữ các chức vụ: Trưởng khoa Tâm lý Giáo dục, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ niềm vui khi trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Một trong những bằng chứng thể hiện rõ nhất là tinh thần đoàn kết, nhất trí hướng về xây dựng sự nghiệp chung và xây dựng nhà trường.

Chúc mừng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn tiếp tục được tín nhiệm, giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh những đòi hỏi rất cao trong thời gian tới, gắn với yêu cầu đột phá phát triển giáo dục, đào tạo nói chung và trong giáo dục đại học, đặc biệt khối ngành sư phạm nói riêng.

Theo Thứ trưởng, ngay quan điểm đầu tiên, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc” - thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục, đào tạo. Trong đó, đội ngũ nhà giáo lại là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được coi là “máy cái”, đào tạo ra đội ngũ thầy cô giáo các cấp học cho mọi miền đất nước, từ trực tiếp giảng dạy, đến quản lý và nhiều cương vị khác…

Với sứ mệnh lớn lao và hết sức nặng nề đó, Thứ trưởng mong muốn PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, cùng tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và truyền thống 74 năm xây dựng, trưởng thành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

anh-2-1759329177.jpgPGS.TS Nguyễn Đức Sơn phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, đây là niềm vui, vinh dự và hạnh phúc lớn lao; đồng thời ý thức sâu sắc trọng trách của mình trước Bộ GD&ĐT; ý thức được bổn phận của mình với đồng nghiệp, học viên, sinh viên Nhà trường...

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục thực hành các giá trị đạo đức định hình trong lịch sử chung của Nhà trường, đó là chuẩn mực, sáng tạo, tiên phong. Đồng thời, hiện thực hóa triết lý giáo dục nhà trường, đào tạo nhà giáo suất sắc, nhà khoa học có tinh thần nhân văn, tư duy hiện đại và hành động vì sự phát triển của cộng đồng.

Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu nhà trường trở thành đại học trọng điểm quốc gia để có không gian phát triển mới cho các lĩnh vực vốn là thế mạnh truyền thống, như: đào tạo giáo viên, khoa học giáo dục, khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản; để tương đồng với các đại học khác trên thế giới. Đồng thời, trở thành đại học sư phạm trọng điểm để có tầm vóc to lớn hơn, vững vàng hơn, xứng tầm với vị thế hàng đầu trong đào tạo giáo viên và trong giáo dục đại học; để thực hiện tốt hơn sứ mạng của nhà trường, để sức lan tỏa các giá trị về chuyên môn, nghề nghiệp mạnh mẽ hơn; cũng là để vượt lên khuôn khổ cũ và giới hạn của chính mình.

anh-3-1759329220.jpgTrong hơn 74 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT), là trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao.

Trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã luôn cố gắng và đạt được nhiều thành tích trong giáo dục rất đáng khích lệ. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao. Trường xây dựng chiến lược đến năm 2030 sẽ có những kết quả vượt trội trong nghiên cứu khoa học Công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên chất lượng cao ở tầm quốc gia và quốc tế.

Trường hiện có 52 ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó có 36 Chuyên ngành sư phạm, 16 chuyên ngành ngoài sư phạm, 56 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 44 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Trường đã được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng chu kì 2 theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Hiện nay Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không ngừng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng dạy có trình độ cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt huyết, cống hiến lâu dài. Với hơn 1.033 viên chức, người lao động, trong đó có 648 giảng viên (11 GS, 125 PGS, 298 TS và TSKH, 387 ThS). Đây chính là nguồn lực góp phần nâng tầm vị thế của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong nước cũng như ở khu vực.

