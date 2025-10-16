Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất và phân phối ống nhựa chất lượng cao tại Việt Nam. Với cam kết “chất lượng thật – giá trị thật”, công ty cung cấp bảng giá ống nhựa minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với mọi công trình dân dụng, công nghiệp.

Điện Nước Tiến Thành

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phát Triển Tiến Thành chuyên sản xuất và phân phối các loại ống nhựa uPVC, HDPE, PPR, CPVC, gân xoắn và phụ kiện điện nước chính hãng. Với hơn 10 năm phát triển, Tiến Thành cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý và dịch vụ tận tâm.

Tạo dấu ấn bằng chất lượng và uy tín

Trong thị trường vật liệu xây dựng phát triển mạnh, Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phát Triển Tiến Thành khẳng định vị thế là đơn vị sản xuất và phân phối ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Công ty cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như ống nhựa uPVC, ống nhựa HDPE, ống nhựa PPR, ống nhựa PVC, và ống nhựa Bình Minh cùng hệ phụ kiện đồng bộ, phục vụ mọi công trình lớn nhỏ.