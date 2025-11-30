Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những bộ phim Giáng sinh kinh điển không nên bỏ lỡ vào dịp Noel này

19:55 30/11/2025
Dưới đây là những bộ phim Giáng sinh hay nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ lỡ.

Mùa Noel đang ngày càng cận kề, đây cũng là thời điểm lý tưởng để quây quần bên gia đình và thưởng thức những bộ Phim Giáng sinh kinh điển, mang lại tiếng cười, cảm xúc ấm áp và cả những thông điệp ý nghĩa. Dưới đây là những bộ phim Giáng sinh kinh điển không nên bỏ lỡ vào dịp Noel này.

1. Home Alone (1990) - Ở nhà một mình

Home Alone (1990) - Ở nhà một mình. Home Alone (1990) - Ở nhà một mình.

Đây là một trong những bộ phim hài Giáng sinh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Câu chuyện kể về cậu bé Kevin McAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà khi đi Du lịch. Sự thông minh và tinh nghịch của Kevin giúp cậu đánh bại hai tên trộm vụng về, mang đến những trận cười sảng khoái. Home Alone không chỉ Giải trí mà còn gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào.

2. The Polar Express (2004) - Tàu tốc hành Bắc Cực

The Polar Express (2004) - Tàu tốc hành Bắc Cực.

The Polar Express (2004) - Tàu tốc hành Bắc Cực.

Bộ phim hoạt hình này đưa người xem vào chuyến phiêu lưu kỳ diệu đến Bắc Cực. Một cậu bé bất ngờ bắt gặp chuyến tàu kỳ bí và trải qua những trải nghiệm đầy bất ngờ cùng ông già Noel. Với hình ảnh đẹp mắt và cốt truyện giàu trí tưởng tượng, The Polar Express là lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình.

3. Elf (2004) - Chàng tiên đáng yêu

Elf (2004) - Chàng tiên đáng yêu.

Elf (2004) - Chàng tiên đáng yêu.

Elf kể về Buddy, một đứa trẻ được ông già Noel nuôi dưỡng ở vương quốc băng giá và sau này trở về tìm gia đình mình. Bộ phim pha trộn hài hước và cảm động, nhắc nhở người xem về giá trị của tình thân, lòng tốt và tinh thần Giáng sinh.

4. Christmas Carol (2009) - Giáng sinh yêu thương

Christmas Carol (2009) - Giáng sinh yêu thương. Christmas Carol (2009) - Giáng sinh yêu thương.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển của Charles Dickens, phim kể về Ebezener Scrooge, một ông lão keo kiệt bị ba hồn ma Giáng sinh dẫn dắt nhận ra giá trị của tình người. Thông điệp ấm áp về sự thay đổi và sẻ chia khiến bộ phim trở thành lựa chọn không thể bỏ qua mùa lễ hội.

5. National Lampoon's Christmas Vacation (1989) - Kỳ nghỉ Giáng sinh

National Lampoon's Christmas Vacation (1989) - Kỳ nghỉ Giáng sinh.

National Lampoon's Christmas Vacation (1989) - Kỳ nghỉ Giáng sinh.

Phim xoay quanh gia đình Griswold và những tình huống dở khóc dở cười khi chuẩn bị đón Giáng sinh. Hài hước nhưng cũng đầy cảm xúc, bộ phim là minh chứng rằng mọi trắc trở đều có thể hóa thành niềm vui khi có gia đình bên cạnh.

Ngoài ra, những bộ phim như Deck the Halls, Bad Santa, Christmas with the Kranks hay các câu chuyện hoạt hình như Mickey's Twice Upon a Christmas đều mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, từ tiếng cười sảng khoái đến những thông điệp về tình cảm gia đình, lòng nhân ái và ý nghĩa thực sự của Giáng sinh.

Dù là fan của hài, hoạt hình hay phiêu lưu kỳ ảo, mùa Noel này bạn sẽ luôn tìm thấy một bộ phim phù hợp để thư giãn, gắn kết với những người thân yêu và tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội. Hãy chuẩn bị bỏng ngô, bật máy và để những bộ phim Giáng sinh kinh điển mang lại niềm vui ấm áp cho bạn và gia đình trong đêm Noel.

