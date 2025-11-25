Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại liên tiếp 12 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây tranh cãi khi Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng flop thảm, kéo dài chuỗi 12 năm không có phim hit.

Từ một “tứ tiểu hoa 9X” từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao bảo chứng rating, Địch Lệ Nhiệt Ba giờ đang đứng trước giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Bộ Phim mới Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được quảng bá rầm rộ nhưng lại nhanh chóng gây thất vọng, khiến tranh luận xoay quanh năng lực diễn xuất và khả năng chọn kịch bản của cô tiếp tục bùng lên dữ dội. Sau hơn 12 năm gia nhập làng Giải trí, việc nữ diễn viên vẫn chưa có một bộ phim thực sự tạo thành hit khiến dư luận không ngừng đặt câu hỏi: rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Địch Lệ Nhiệt Ba nối dài chuỗi thất bại với Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (Ảnh: Weibo).

Khi Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng lên sóng, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thoát khỏi chuỗi tác phẩm nhạt nhòa. Bộ phim được đầu tư mạnh, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và sở hữu chiến dịch truyền thông quy mô, thậm chí đạt mức tăng vọt 25.000 lượt xem khi ra mắt. Nhưng mọi thứ nhanh chóng lao dốc. Sau nhiều lần cập nhật, phim chỉ tăng vỏn vẹn thêm 1.000 lượt xem - con số quá nhỏ so với những dự án cùng thời điểm.

Trong khi đó, Tứ Tây của Đồng Dao và Tưởng Hân lại bất ngờ vượt lên, thậm chí vượt mặt Quốc Sắc Phương Hoa - một tác phẩm do Dương Tử đóng chính. Điều này càng khiến vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên chông chênh bởi cô vốn được xem là lưu lượng cùng đẳng cấp với Dương Tử nhưng thành tích lại thua kém thấy rõ.

Không ít ý kiến cho rằng bối cảnh ngành truyền hình mất nhiệt, Xu hướng xem phim thay đổi và sự suy thoái của mô hình phim dài tập đều góp phần khiến tác phẩm khó bật lên. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, bộ phim vẫn phải có câu chuyện hấp dẫn đủ để giữ chân khán giả. Và với Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, yếu tố này gần như không tồn tại.

Mở đầu đầy tiềm năng, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy sự hụt hơi khó để cứu vãn (Ảnh: Weibo).

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Vĩ Ngư, xây dựng một thế giới viễn tưởng đô thị với câu chuyện xoay quanh nữ chính do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai và nam chính Trần Tinh Húc cùng chiến đấu chống yêu quái. Nghe qua tưởng hấp dẫn, nhưng khi lên sóng, khán giả lại chẳng có nhiều điều để bàn luận.

Không có cú twist nổi bật, tuyến diễn biến rời rạc và cách xử lý xung đột đều bị cho là thiếu chiều sâu. Đáng chú ý hơn, điều mà công chúng bàn tán nhiều nhất không phải nội dung, mà là… số liệu. Các cuộc tranh luận chủ yếu xoay quanh thành tích flop, lượt xem thấp, hay việc fan cố gắng kéo độ hot bằng bình luận tiêu cực. Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy bộ phim không tạo ra bất kỳ giá trị nội dung nào đủ sức níu người xem.

Trong khi đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục bị soi. Nhiều khán giả nhận xét rằng mỗi khi lên phim, cô lại đánh mất thần thái vốn rực rỡ trên thảm đỏ. Ngũ quan của nữ diễn viên Tân Cương được đánh giá đẹp nhưng lên màn ảnh dễ bị lộ khuyết điểm; biểu cảm có xu hướng đơ, thiếu linh hoạt và đôi khi tách rời cảm xúc nhân vật. Những hạn chế này khiến phần thể hiện của cô không thể cứu được một kịch bản vốn đã thiếu sức hút.

Diễn xuất chưa từng là điểm mạnh của Địch Lệ Nhiệt Ba (Ảnh: Weibo).

Điều khiến dư luận dậy sóng nhất chính là việc sau 12 năm hoạt động, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có một bộ phim chính diện nào trở thành hit thực sự. Những vai được xem là "để đời" của cô - như Phượng Cửu hay Cao Văn - đều là vai phụ. Còn những phim cô đóng chính, dù đầu tư lớn, truyền thông mạnh, lại không thể tạo dấu ấn tương xứng với danh tiếng.

Không khó hiểu khi cư dân mạng bắt đầu gọi cô là “ngôi sao thảm đỏ” hơn là diễn viên. Các khoảnh khắc xuất thần trên thảm đỏ - như tạo hình nàng tiên cá hay concept nữ hoàng quạ đen - luôn gây bão mạng xã hội. Nhưng khi bước vào tác phẩm, sức hút ấy gần như tan biến.

Dù Địch Lệ Nhiệt Ba đã thử nhiều thể loại, từ cổ trang huyền huyễn đến đô thị lãng mạn, thậm chí nghiêm túc hóa hình tượng trong các vai nội tâm, cô vẫn loay hoay tìm một hình tượng thật sự phù hợp. Khi tuổi tác tăng lên, lợi thế nhan sắc cũng không thể bù đắp cho sự thiếu bứt phá về diễn xuất, càng khiến con đường phía trước của cô trở nên mờ mịt.

Khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba hiếm khi xuất hiện tại trường quay. Cô thừa nhận đã tám tháng không đóng phim, khiến truyền thông thậm chí đặt nghi vấn cô mang thai hoặc sinh con. Mặc dù tin đồn sau đó bị bác bỏ, sự vắng bóng quá lâu vẫn được xem là dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của cô đang rơi vào vùng nguy hiểm.

Thị trường phim truyền hình ngày càng khốc liệt. Việc vắng bóng quá lâu có thể khiến một ngôi sao mất đi sức cạnh tranh, đặc biệt là khi thế hệ diễn viên mới liên tục trỗi dậy. Địch Lệ Nhiệt Ba, người từng đứng trên đỉnh của hàng loạt bảng xếp hạng nhan sắc và độ hot, giờ đang đối mặt với bài toán lớn: làm thế nào để giữ vị thế của mình?

Một bộ phận khán giả thẳng thắn cho biết họ không còn hứng thú với phim có sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba vì cô luôn để lộ khuyết điểm khi lên hình. Vẻ đẹp điện ảnh cần sự hài hòa và kỹ năng biểu cảm - điều mà họ cho rằng nữ diễn viên vẫn chưa làm được.

Song cũng có ý kiến cho rằng việc chỉ trích cô quá gay gắt là không công bằng. Một mình diễn viên không thể gánh cả một bộ phim có kịch bản yếu, nhịp phim lỏng lẻo và thiếu điểm nhấn nội dung. Nhưng dù vậy, khả năng chọn dự án của cô vẫn cần được xem xét nghiêm túc, bởi đó là yếu tố then chốt dẫn đến tình trạng flop kéo dài suốt nhiều năm.

Với một ngôi sao có nền tảng lượng fan đông đảo và sức ảnh hưởng rộng, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn cơ hội. Vấn đề là cô cần một tác phẩm đủ mạnh, đủ phù hợp để khẳng định giá trị thật sự. Điều đó đòi hỏi sự dũng cảm: dám từ chối những vai diễn an toàn, dám thử sức vào những kịch bản có chiều sâu diễn xuất thay vì dự án nặng tính thương mại.

Và quan trọng hơn cả, Nhiệt Ba cần thời gian để trau dồi và bước qua những định kiến mà khán giả đã xây dựng trong suốt 12 năm qua. Một cú bật mạnh luôn có thể xảy ra - chỉ cần cô tìm đúng thời điểm và đúng vai diễn.