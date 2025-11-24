Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Theo 9to5Mac, Apple đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho dòng iPhone 18 ra mắt vào mùa thu năm sau và iPhone 18 Pro sẽ có ít nhất hai thay đổi đáng chú ý trong thiết kế.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max năm nay đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, khác biệt rõ rệt so với các thế hệ Pro trước đây. Một trong những điểm thể hiện rõ nhất là lựa chọn màu sắc. Sau nhiều năm trung thành với các tông màu trầm như xám, đen hay trắng, Apple đưa ra sắc Cosmic Orange nổi bật và gây chú ý mạnh trong cộng đồng Công nghệ.

Màu cam trở thành điểm nhấn đáng chú ý của dòng iPhone 17. (Ảnh: Apple)

Ngoài ra, Apple còn áp dụng thiết kế hai tông màu phía sau, trong đó phần kính tách biệt rõ khỏi khung nhôm. Cụm camera cũng được mở rộng thành một dải nổi trải dài toàn bộ mặt lưng, tạo nhận diện rất đặc trưng cho dòng Pro năm nay.

Những thông tin hiện tại cho thấy iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục kế thừa nhiều yếu tố từ thiết kế của iPhone 17 Pro, nhưng vẫn có ít nhất hai thay đổi chính: Dynamic Island và Khu vực kính mặt lưng

Trước đây, nhiều tin đồn cho rằng Dynamic Island sẽ bị loại bỏ và thay bằng thiết kế đục lỗ nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây lại cho kết quả khác.

Dynamic Island và khu vực kính mặt lưng là hai sự thay đổi tiếp theo của dòng iPhone 18. (Ảnh: 9to5Mac)

Nguồn Instant Digital đã đề cập từ tháng 9 rằng phiên bản mới chỉ thu nhỏ Dynamic Island chứ không loại bỏ. Hôm nay, một báo cáo mới từ Jeff Pu, được 9to5Mac trích dẫn, tiếp tục khẳng định iPhone 18 Pro sẽ có “Dynamic Island nhỏ hơn”.

Trong khi đó, mặt lưng của máy cũng sẽ có những tinh chỉnh mới về công nghệ gia công. Theo các leaker Digital Chat Station và Instant Digital trên Weibo, Apple đang triển khai quy trình xử lý kính mới giúp phần kính mặt lưng hòa trộn liền mạch hơn với khung nhôm. Một đoạn dịch từ bài đăng của Instant Digital cho biết:

“Dòng iPhone 18 Pro sở hữu mặt lưng kính được thiết kế lại, giảm thiểu sự khác biệt về màu sắc giữa kính và khung nhôm, mang lại cảm giác đồng nhất và liền lạc hơn”.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ nhỏ những dòng trước. (Ảnh: 9to5Mac)

Bên cạnh đó, Apple được dự đoán sẽ giới thiệu thêm các tùy chọn màu mới như thường lệ. Một số nguồn tin cũng cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn để chứa viên pin lớn hơn, và có khả năng phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn cũng đi theo hướng này.