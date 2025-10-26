Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Thiết bị

Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro

08:25 26/10/2025
Xiaomi 17 Pro thể hiện tốt sau baif kiểm tra độ bền của kênh JerryRigEverything. Tuy nhiên, phần mặt lưng sử dụng chất liệu nhựa đã không đáp ứng được kỳ vọng về một mẫu flagship cao cấp.

Việc Xiaomi 17 Pro sử dụng mặt lưng nhựa đã gây bất ngờ cho nhiều người dùng. Ảnh: JerryRigEverything.

Xiaomi vừa ra mắt dòng smartphone Xiaomi 17 series tại Trung Quốc cách đây vài tuần. Mới đây, YouTuber nổi tiếng Zack Nelson từ kênh JerryRigEverything đã tiến hành các bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt trên chiếc Xiaomi 17 Pro. Quá trình thử nghiệm đã hé lộ một sự thật gây bất ngờ về mẫu flagship mới nhất đến từ Xiaomi.

Cụ thể, Xiaomi đã sử dụng vật liệu nhựa thay vì kính cho mặt lưng của 17 Pro. Tuy vật liệu nhựa có lợi thế vì khả năng tản nhiệt tốt và khó vỡ hơn kính, quyết định này có thể gây bất ngờ cho nhiều khách hàng, đặc biệt khi mặt lưng nhựa thường xuất hiện trên nhiều smartphone thuộc phân khúc thấp hơn.

Trong video, người xem có thể thấy rõ Zack đã dễ dàng sử dụng dao rọc giấy để cào xước mặt lưng nhựa của Xiaomi 17 Pro. Sau khi dùng máy sấy để làm chảy lớp keo, phần mặt lưng khi được gỡ ra cũng dễ dàng bị bẻ cong, củng cố thêm bằng chứng cho thấy vật liệu cấu thành mặt lưng này là nhựa.

Bù lại, với khung máy được chế tạo từ nhôm anode hóa, chiếc điện thoại vẫn duy trì được cảm giác chắc chắn và vẻ ngoài cứng cáp. Tuy nhiên, việc sử dụng mặt lưng nhựa có thể gây thất vọng đối với nhiều người dùng kỳ vọng mặt lưng kính ở phân khúc cao cấp.

Xiaomi 17 Pro Max anh 1

Mặt lưng Xiaomi 17 Pro dễ dàng bị bẻ cong do sử dụng chất liệu nhựa. Ảnh: JerryRigEverything.

Bên cạnh mặt lưng, điểm nổi bật nhất trong bài kiểm tra độ bền là khả năng chống trầy xước vượt trội của màn hình. Xiaomi đã trang bị loại kính mang tên "Dragon Crystal Glass 3.0", có khả năng chịu đựng hư hại ở cấp độ 7 trên thang độ cứng Mohs. Đây được xem là một cải tiến đáng kể, bởi hầu hết thiết bị flagship khác thường bắt đầu xuất hiện vết xước ở cấp độ 6 Mohs.

Dù không đánh giá Dragon Crystal Glass ngang bằng với kính Ceramic Shield trên iPhone 17 Pro, Zack vẫn khẳng định kính của Xiaomi 17 Pro cho hiệu suất tốt hơn bất kỳ điện thoại Android nào anh từng thử nghiệm. Tuy nhiên, màn hình phụ ở mặt sau chỉ sử dụng kính cường lực tiêu chuẩn và dễ dàng bị trầy xước ở cấp độ 6 Mohs.

Chuyển sang bài kiểm tra bẻ cong (bend test), Xiaomi 17 Pro một lần nữa thể hiện xuất sắc. Chiếc smartphone không có dấu hiệu nứt vỡ hay biến dạng khi bị bẻ cong bằng tay.

Cấu trúc bên trong vững chắc cho phép thiết bị chịu được áp lực cao mà không bị hư hại - một điều hiếm thấy ở những mẫu điện thoại có mặt lưng bằng nhựa. Khung nhôm giúp máy hấp thụ lực tác động hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi bị rơi.

Zack sau đó tiến hành tháo mặt lưng để "soi" chi tiết bên trong điện thoại, cho thấy bố cục linh kiện và hệ thống tản nhiệt hiệu quả. Kết luận của anh là Xiaomi 17 Pro là một trong những flagship bền bỉ nhất trong năm, dù chưa đạt đến mức hoàn hảo về vật liệu cấu tạo thân máy.

Dòng Xiaomi 17 hiện chỉ được bán tại Trung Quốc và dự kiến phát hành bản phiên quốc tế vào đầu năm 2026.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/bat-ngo-lon-tren-xiaomi-17-pro-post1596843.html
Cùng chủ đề
Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay Thiết bị
Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Pin lithium có trong rất nhiều thiết bị điện tử cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên...

5 smartphone mỏng nhất thế giới ra mắt trong năm nay: Có cả điện thoại giá chỉ hơn 5 triệu đồng Thiết bị
5 smartphone mỏng nhất thế giới ra mắt trong năm nay: Có cả điện thoại giá chỉ hơn 5 triệu đồng

Các hãng lớn đang đẩy giới hạn thiết kế mỏng nhẹ mà vẫn giữ hiệu năng, pin và camera mạnh...

Apple lại đúng Thiết bị
Apple lại đúng

iPhone 17 Pro và Pro Max đánh dấu bước trở lại mạnh mẽ của Apple, khi công ty tập trung...

iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm Thiết bị
iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm

Không ít người sẵn sàng bỏ thêm hàng triệu đồng để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay...

iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng Thiết bị
iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng

Lượng quan tâm lớn đến dòng máy khiến nhiều model trong dải iPhone 17 cháy hàng nhanh chóng. Website một...

Hết cảnh xếp hàng nhận iPhone vào nửa đêm Thiết bị
Hết cảnh xếp hàng nhận iPhone vào nửa đêm

Nhiều khả năng đợt mở bán của iPhone 17 sẽ được bắt đầu vào thời điểm sáng sớm. Cảnh xếp...

Mới cập nhật
Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Chung kết năm thứ 25 khép lại với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở, đưa Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chạm tay vòng nguyệt quế danh giá.

2 giờ trước Tin tức

Tưng bừng ngày hội thể thao toàn dân phường Đại Mỗ

Tưng bừng ngày hội thể thao toàn dân phường Đại Mỗ

Sáng ngày 26/10, phường Đại Mỗ tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I – năm 2025. Sự kiện là hoạt động chính trị – xã hội quan trọng, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5 giờ trước THỂ THAO

Triển lãm nghệ thuật “Sợi” của Thảo Nguyên Phương: Khi sợi hóa thân thành tranh vẽ

Triển lãm nghệ thuật “Sợi” của Thảo Nguyên Phương: Khi sợi hóa thân thành tranh vẽ

“Sợi” không chỉ kết nối vật chất, mà còn kết nối con người với những mảnh ký ức thầm lặng ẩn sâu trong chính mình. Ở đó, nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương để chất liệu quen thuộc ấy thể hiện tiếng nói nghệ thuật của mình. Những đường đan, mối nối, sợi len, sợi tơ… dưới bàn tay người nghệ sĩ trở thành những nhịp thở cảm xúc, là dấu vết thời gian được khâu lại bằng sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn.

5 giờ trước Giải trí

Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh đến từ Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội.

14 giờ trước Tin tức

Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn mỹ nhân đình đám hội tụ trong lễ vu quy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân.

14 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles?

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles?

Taylor Swift và The Beatles đều trở thành biểu tượng của hai thế hệ âm nhạc.

14 giờ trước Âm nhạc

Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát.

1 ngày trước Pháp luật

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

Lao ra vạch kẻ đường rồi bất ngờ quỳ xuống vái lạy các phương tiện đang dừng đèn đỏ, TikToker Bách Khỉ thu hút nhiều ý kiến tranh cãi.

1 ngày trước Hậu trường

Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân

Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân

Nguyễn Minh Cường vướng tranh luận khi để Thiện Nhân và Hồ Văn Cường xuất hiện ít trong đêm nhạc "Nốt thương" diễn ra tại TP.HCM vào 24/10.

1 ngày trước Showbiz

Nối gót Đỗ Thị Hà, một Á hậu chính thức làm dâu hào môn vào sáng nay, nhan sắc khiến dân tình 'xỉu up xỉu down'

Nối gót Đỗ Thị Hà, một Á hậu chính thức làm dâu hào môn vào sáng nay, nhan sắc khiến dân tình 'xỉu up xỉu down'

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc 'đỉnh của chóp', nàng Á hậu còn khiến khán giả ngưỡng mộ vì câu chuyện tình ngọt ngào tựa cổ tích.

1 ngày trước Showbiz