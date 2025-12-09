Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

11:08 09/12/2025
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U22 Việt Nam.

Môn Bóng đá nam SEA Games 33 khởi tranh từ ngày 3/12. U22 Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt đấu với U22 Lào (3/12) và U22 Malaysia (11/12).

Các trận đấu của U22 Việt Nam diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Ban đầu, bảng B được bố trí ở tỉnh Songkhla. Tuy nhiên ban tổ chức buộc phải điều chỉnh địa điểm thi đấu do ảnh hưởng của bão lụt lịch sử ở khu vực miền Nam Thái Lan.

U22 Việt Nam cạnh tranh với U22 Lào, U22 Malaysia ở vòng bảng SEA Games 33.

Ở lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam vất vả đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-1. Bàn thắng định đoạt thắng thua là tình huống gây tranh cãi. Trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc vì lỗi việt vị của Nguyễn Quốc Việt nhưng sau đó thay đổi quyết định.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua		 Điểm
1 Thái Lan 1 6-1 3
2 Timor Leste 2 4-7 3
3 Singapore 1 1-3 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua		 Điểm
1 Malaysia 1 4-1 3
2 Việt Nam 1 2-1 3
3 Lào 2 2-6 0

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua		 Điểm
1 Philippines 2 3-0 6
2 Indonesia 1 0-1 0
3 Myanmar 1 0-2 0

Thể thức vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33

Sau khi kết thúc vòng bảng, có 4 đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng bán kết, gồm 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 33, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí ưu tiên để xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, rồi đến tổng số bàn thắng.

Nếu các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ nêu trên, vị trí xếp hạng được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội này với nhau, rồi đến tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu.

Thể thức xếp hạng này được áp dụng cho cả 3 bảng đấu cũng như khi so sánh các đội nhì bảng.

Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN).

Tiểu Minh
 
 
 
 
 
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/bang-xep-hang-bong-da-nam-sea-games-33-moi-nhat-ar990789.html
