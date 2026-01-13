Bóng đá thế giới dậy sóng về U23 Việt Nam

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang vượt xa khuôn khổ một chiến tích mang tính khu vực.

Từ châu Á đến châu Âu, từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), FIFA cho tới những CLB hàng đầu thế giới, tất cả đều dành sự chú ý đặc biệt cho tập thể trẻ của HLV Kim Sang Sik, đội bóng đang viết nên những trang sử chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Lần đầu tiên, U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận vòng bảng ở một kỳ VCK U23 châu Á. Không chỉ đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang Sik còn giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối, điều chưa từng xảy ra trước đây. Quan trọng hơn, con đường ấy được tạo nên bằng những chiến thắng mang tính đột phá: lần đầu đánh bại một đại diện Trung Á là Kyrgyzstan, và đặc biệt là lần đầu vượt qua U23 Saudi Arabia, đội chủ nhà, và được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Chiến thắng trước Saudi Arabia không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Nó tạo ra hiệu ứng toàn cầu. FIFA đăng tải thông điệp đầy phấn khích: “Bay như TK1, sút như ĐB7”, lời khen trực diện dành cho thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. AFC thì thừa nhận U23 Việt Nam “nắm quyền tự quyết rất lớn” và cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

Đáng chú ý hơn cả là phản ứng từ các CLB hàng đầu thế giới. Tottenham Hotspur gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam sau hành trình toàn thắng vòng bảng. Atlético Madrid - đội bóng gắn liền với hình ảnh thủ môn xuất sắc, thậm chí so sánh Trần Trung Kiên với Jan Oblak, biểu tượng trấn giữ khung thành của họ. Việc một CLB đẳng cấp châu Âu dành lời khen như vậy cho một thủ môn trẻ Việt Nam là điều hiếm thấy, và cho thấy tiếng vang của U23 Việt Nam đã vượt khỏi biên giới châu lục.

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang vượt xa khuôn khổ một chiến tích mang tính khu vực.

Những cột mốc lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 vì thế mang ý nghĩa rất lớn:

Lần đầu toàn thắng vòng bảng.

Lần đầu vào tứ kết với tư cách nhất bảng.

Lần đầu thắng đại diện Trung Á tại sân chơi U23 châu Á.

Lần đầu đánh bại U23 Saudi Arabia.

Lần đầu nối dài chuỗi thắng ở các giải chính thức lên 14 trận liên tiếp.

Đó không còn là hiện tượng nhất thời, mà là dấu hiệu rõ ràng của một thế hệ mạnh mẽ, kỷ luật và đầy khát vọng. Khi AFC nói U23 Việt Nam có thể vô địch, khi FIFA liên tục đăng tải hình ảnh và lời khen, khi các CLB châu Âu cũng phải chú ý. Tất cả cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đã bước sang một chương mới.

Và hành trình ấy chưa dừng lại. U23 Việt Nam đang không chỉ đại diện cho Đông Nam Á, mà đang khiến bóng đá thế giới phải nhắc tên. Những trang sử mới đang được viết tiếp bằng bản lĩnh, bằng niềm tin và bằng khát vọng vươn tầm châu lục.