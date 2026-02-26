Cảnh vắng vẻ lạ thường tại phố cá lóc nướng TP.HCM ngày vía Thần Tài

Cạnh đó là tiệm cá lóc nướng của anh Đàm Trung Sơn (48 tuổi). Chủ cửa hàng cho biết mỗi năm chỉ đến ngày vía Thần Tài mới tiêu thụ được lượng cá lớn. Năm nay, anh chuẩn bị 3.000 con cá lóc, phân bổ cho 3 cửa hàng trên tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, với giá bán mỗi con dao động 180.000-250.000 đồng. Những ngày bình thường, tiệm chỉ bán khoảng 60-100 con mỗi ngày.