Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cảnh vắng vẻ lạ thường tại phố cá lóc nướng TP.HCM ngày vía Thần Tài

16:30 26/02/2026
Sáng 26/2, cơn mưa nhỏ kéo dài khiến sức mua tại phố cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) sụt giảm. Nhiều chủ quán cho biết đã nhập cả tấn cá lóc, lo lắng lỗ nặng do lượng khách thưa thớt trong ngày vía Thần Tài.

Sáng 26/2 cũng là ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), trời mưa nhỏ kéo dài khiến không khí phố lóc nướng tại TP.HCM rơi vào cảnh đìu hiu. Tại đây có khoảng 25 người tất bật làm việc, chế biến, đóng gói để chuẩn bị cá lóc nướng bán cho người dân ngày vía Thần Tài. Năm nay gia đình ông Trung chuẩn bị khoảng 1.200 con, giảm gần 65% số lượng so với năm ngoái. 
ca loc nuong TP.HCM anh 2

Đại diện tiệm cá lóc nướng của ông Trung cho hay giá mỗi phần năm nay tăng thêm 10.000 đồng so với năm ngoái, bù lại cá có kích cỡ lớn và chắc thịt. Một số khách e ngại cảnh đông đúc, phải xếp hàng dài nên đã tranh thủ đến sớm để mua cá lóc nướng. 
ca loc nuong TP.HCM anh 3

Anh Tuấn Hùng (29 tuổi) đến đây từ 6h30 sáng, trước đó anh đi chợ mua hoa, chuẩn bị mâm cúng ngày vía Thần tài. "Đây là tiệm cá lóc lâu đời, năm nào tôi cũng ghé mua", anh Hùng nói.
ca loc nuong TP.HCM anh 4

“Người bán nhiều hơn người mua”, một nhân viên tại cửa hàng cá lóc nướng của ông Trung chia sẻ. Khác với những năm trước khi sáng sớm ngày vía Thần Tài luôn trong tình trạng tất bật, năm nay các nhân viên lại rơi vào cảnh rảnh rỗi vì khách thưa vắng.
ca loc nuong TP.HCM anh 5

Đại diện tiệm cá lóc nướng Cúc Bụi - một cửa hàng lâu năm trên tuyến đường này, cho biết năm nay chỉ bán 200-300 con cá lóc nướng, giảm rõ rệt so với những năm trước. "Khung giờ cao điểm là 5-7h sáng ngày vía Thần Tài. Mưa dù nhỏ nhưng kéo dài ảnh hưởng nhiều đến sức mua. Những người mua hàng với số lượng lớn cũng chưa có, chủ yếu là khách lẻ mua 1-2 con, bán chậm hẳn so với những năm trước", đại diện tiệm cho biết. 
ca loc nuong TP.HCM anh 6

Phần cá lóc nướng ở đây có 3 mức giá, từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. 
ca loc nuong TP.HCM anh 7

Cá nướng thành phẩm được ướp thêm gia vị và bọc bằng giấy bạc trước khi bán cho khách. Việc này giúp cá ngon hơn và giữ được độ ấm nóng trên đường di chuyển.
ca loc nuong TP.HCM anh 8

Cạnh đó là tiệm cá lóc nướng của anh Đàm Trung Sơn (48 tuổi). Chủ cửa hàng cho biết mỗi năm chỉ đến ngày vía Thần Tài mới tiêu thụ được lượng cá lớn. Năm nay, anh chuẩn bị 3.000 con cá lóc, phân bổ cho 3 cửa hàng trên tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, với giá bán mỗi con dao động 180.000-250.000 đồng. Những ngày bình thường, tiệm chỉ bán khoảng 60-100 con mỗi ngày.
ca loc nuong TP.HCM anh 9

Đường Tân Kỳ Tân Quý được xem là phố cá lóc nướng lớn nhất tại TP.HCM. Mỗi năm dịp vía Thần Tài đều nhộn nhịp cảnh mua bán. Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu của khách, nhiều tiểu thương đã chủ động đặt mua cá lóc từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ để chủ động nguồn hàng.
ca loc nuong TP.HCM anh 10

Hoạt động mua bán diễn ra sát lề đường Tân Kỳ Tân Quý ít nhiều ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân trong khung giờ đi làm buổi sáng sớm.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/canh-vang-ve-la-thuong-tai-pho-ca-loc-nuong-tphcm-ngay-via-than-tai-post1630236.html
