Campuchia rút tất cả môn thi đấu khỏi SEA Games 33

12:51 10/12/2025
Sáng 10/12, Campuchia quyết định rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu, chỉ một ngày sau khi Đoàn thể thao nước này tham dự lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Campuchia sẽ không còn bất kỳ thành viên nào tham dự SEA Games 33.

Theo Siamsport, đoàn Campuchia gồm 137 thành viên nhận được chỉ thị khẩn từ lãnh đạo cấp cao trong nước yêu cầu cân nhắc việc rút lui ngay lập tức. Nguyên nhân xuất phát từ căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, khiến phía Phnom Penh lo ngại nguy cơ mất an toàn cho vận động viên cũng như hành trình trở về của toàn đoàn.

Dù Campuchia bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp thân thiện và chu đáo từ nước chủ nhà Thái Lan, vấn đề an ninh được đánh giá là mối quan tâm tối thượng, buộc họ phải chấm dứt hành trình thi đấu tại kỳ SEA Games lần này sớm hơn dự kiến.

Giới chức Thể thao khu vực cho biết Campuchia dự kiến sẽ gửi văn bản chính thức thông báo rút lui cho Ban tổ chức SEA Games vào khoảng 11h trưa ngày 10/12. Quyết định này sẽ gây xáo trộn lớn tới lịch thi đấu ở nhiều bộ môn và đặt ra bài toán điều chỉnh khẩn cấp cho các ban kỹ thuật.

Động thái đột ngột của Campuchia cũng đặt ra lo ngại về tác động lan rộng, trong bối cảnh an ninh biên giới giữa hai quốc gia chưa hạ nhiệt. Một số liên đoàn thể thao khu vực đang theo dõi sát tình hình, phòng trường hợp sự việc có thể ảnh hưởng đến các đoàn khác.

SEA Games 33 vì thế mở màn bằng một diễn biến ngoài dự đoán, khi sự cố an ninh – vốn không xuất hiện trong các kỳ Đại hội gần đây, bất ngờ trở thành tâm điểm. Ban tổ chức dự kiến sẽ sớm đưa ra thông báo chi tiết để trấn an các đoàn và đảm bảo Đại hội vẫn diễn ra trong điều kiện an toàn nhất.

 

