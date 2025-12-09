Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng nhẫn tiếp tục gây choáng

Giá vàng hôm nay (9/12) ghi nhận đà tăng nhẹ ở nhóm vàng miếng, trong khi vàng nhẫn và vàng nữ trang duy trì mức giá tương đối ổn định.

Giá vàng trong nước hôm nay (9/12)

Đối với vàng miếng:

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết quanh mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hệ thống PNJ cũng duy trì mức giá tương đồng đối với vàng miếng SJC 999.9, với giá mua vào khoảng 152,2 triệu đồng/lượng và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC và vàng miếng 9999 ghi nhận mức mua vào khoảng 151,5 triệu đồng/lượng và bán ra 154,5 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) tiếp tục duy trì hai dòng vàng nổi bật là vàng miếng VRTL

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng và vàng 99.9% hiện mua vào khoảng 153 triệu đồng/lượng và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn:

SJC có giá bán phổ biến khoảng 152 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào thấp hơn, ở mức khoảng 149,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn và vàng 999.9 của PNJ như dòng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài… hiện mua vào khoảng 150 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 153 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý: Đối với vàng nhẫn 9999, hệ thống này niêm yết giá mua vào khoảng 149,7 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 152,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu: Vàng nhẫn tròn trơn 9999 của doanh nghiệp này cũng nằm trong cùng vùng giá.

Tại Mi Hồng: Vàng nhẫn và nữ trang 99.9% của thương hiệu này được niêm yết tương đương, với giá theo chỉ dao động 15,35 – 15,49 triệu đồng/chỉ, tương ứng 153,5 – 154,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng nay tiếp tục giảm nhẹ khi thị trường chịu ảnh hưởng từ đà phục hồi của đồng USD và tâm lý thận trọng trước các tín hiệu chính sách mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo ghi nhận vào khoảng 6 giờ sáng (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng quanh mức 4.190 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD so với đỉnh ghi nhận trong các phiên liền trước. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu mua vào.

Dù chịu áp lực điều chỉnh, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản trú ẩn quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt và rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện hữu, giúp thị trường duy trì sự quan tâm ổn định từ giới đầu tư.