Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

10:44 09/12/2025
Thế hệ trẻ hiện nay không chỉ nhìn nhận lại những gì họ đăng tải mà còn bận tâm đến cách họ xây dựng kết nối trên mạng xã hội.

Một khảo sát của British Standards Institution (BSI) năm 2025 Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) cho biết nhiều bạn trẻ cảm thấy nuối tiếc hoặc không thoải mái với một vài trải nghiệm khi online của mình. Một số cho rằng việc dành thời gian cho mạng xã hội có ảnh hưởng tiêu cực đến sự tự tin cá nhân.

Ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến việc sống ẩn, một cách giữ riêng tư theo hướng lặng lẽ và linh hoạt. Bên cạnh đó là việc “cai nghiện sống ảo”, tức là tạm rời xa mạng xã hội để sống thật. Một nửa trong số đó ủng hộ việc đặt “giờ giới nghiêm” sau 22h để hạn chế vào ứng dụng, trong khi 46% còn lại cho rằng bản thân sẵn sàng sống trong một thế giới không có Internet. Nhiều người muốn được chủ động về thời điểm xuất hiện online, chọn ai được “nhìn thấy” mình cũng như mức độ thông tin họ muốn tiết lộ.

Việc cá nhân hóa quyền riêng tư cũng trở thành Xu hướng trên các ứng dụng nhắn tin như Viber, với những tính năng như Chế độ ẩn danh và Xóa tin không để lại dấu vết, giúp nâng cao sự riêng tư cho người dùng.

Lặng lẽ “sống ẩn”: Vì sao “detox kỹ thuật số” lại quan trọng với người trẻ?

“Giữ quyền riêng tư” trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ muốn duy trì tương tác trực tuyến mà không cảm thấy bị “soi” quá đà. Thay vì ngưng việc online, nhiều người lựa chọn chia sẻ có chọn lọc và quản lý người xem. Đây không phải hành động trốn tránh, mà là tìm cách đem lại sự thoải mái cho chính mình.

 

Bằng việc tự quyết định khi nào online, ai được phép biết mình online cũng như giữ một phần cuộc sống riêng tư, nhiều người dần tạo ra cho bản thân một không gian mạng ít xô bồ và an toàn hơn. Việc ẩn mình giúp họ điều chỉnh cảm xúc, nhưng vẫn mở lòng cho những cuộc trò chuyện chân thật và kết nối ý nghĩa.

Nhiều người trẻ ngày nay cố tình cắt giảm thời gian trực tuyến để tìm lại sự cân bằng. Việc tạm nghỉ mạng xã hội, tắt thông báo hoặc giới hạn thời gian sử dụng thiết bị không còn chỉ là trào lưu, mà đã trở thành một hình thức chăm sóc sức khỏe tinh thần. “Cai nghiện mạng xã hội” giúp các bạn trẻ không còn bị “quá tải”, ngừng so sánh, và giữ được sự ổn định. Với Gen Z, tạm rời mạng vài giờ không phải để biến mất, mà để có không gian thở và lắng nghe chính mình.

Sự chuyển mình của các ứng dụng nhắn tin hướng đến sự an toàn cảm xúc

Thời gian gần đây, nhiều nền tảng đã bổ sung các tính năng tùy chỉnh nhằm giúp người trẻ không cảm thấy quá tải trong môi trường số. Trong đó, một dịch vụ phổ biến tại Việt Nam là Viber Plus, đạt mức tăng trưởng 165% người dùng trong năm 2025. Được ra mắt từ năm 2023, Viber Plus cung cấp loạt công cụ nâng cao quyền riêng tư, trong đó tính năng “Xóa tin không để lại dấu vết” đứng đầu về mức độ yêu thích của người dùng Việt.

 
Viber Plus giúp người trẻ online một cách có chủ đích và an toàn hơn Viber Plus giúp người trẻ online một cách có chủ đích và an toàn hơn

Viber Plus cho phép người dùng kiểm soát khả năng hiển thị và cá nhân hóa trải nghiệm nhắn tin của mình. Từ việc giới hạn người có thể nhắn tin, ẩn trạng thái online cho đến tùy chỉnh giao diện trò chuyện, gói dịch vụ này giúp người trẻ chủ động tương tác theo cách tôn trọng ranh giới cảm xúc. Người dùng có thể khám phá một tình bạn hay một mối quan hệ mới mà không chịu áp lực phải chia sẻ quá mức hay “trình diễn” trên mạng.

Cuối cùng, cách Gen Z kết nối trực tuyến cho thấy an toàn cảm xúc và tính chủ động luôn đi cùng nhau. Những nền tảng cho phép người dùng kiểm soát sự hiện diện, đặt ranh giới và tùy chỉnh trải nghiệm sẽ giúp họ xây dựng kết nối chân thật hơn. Kết nối ngày nay không còn nằm ở việc xuất hiện liên tục, mà ở việc lựa chọn đúng thời điểm, đúng cách và đúng mức độ khiến họ thấy an toàn và thoải mái.

Với Viber Plus, người trẻ có thể bước vào thế giới online theo điều kiện của chính mình theo một cách có chủ đích, bình tĩnh và an toàn hơn.

