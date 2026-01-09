Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Thế giới vi tính

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

11:06 09/01/2026
Sự ra đời của Nghị định 342, với quy định siết chặt thời gian chờ quảng cáo trực tuyến, đang tạo nên một “cơn sốt” trên các diễn đàn công nghệ thế giới.

Quy định quảng cáo mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là trên các nền tảng như X hay Reddit, liên tục chia sẻ thông tin về quy định mới của Chính phủ đối với hoạt động quảng cáo trên mạng.

Theo Nghị định 342/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/2/2026), các nền tảng xuyên biên giới như YouTube, Facebook hay TikTok sẽ phải thay đổi hoàn toàn cách hiển thị quảng cáo tại thị trường Việt Nam.

Điểm mấu chốt khiến người dùng toàn cầu “phát sốt” chính là quy định đối với quảng cáo dưới dạng video hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động, thời gian chờ để người dùng có thể bấm nút tắt tối đa chỉ là 5 giây. Những loại quảng cáo “không thể bỏ qua” (unskippable ads) kéo dài 15 - 30 giây - vốn là nỗi ám ảnh của người dùng Internet toàn cầu, sẽ chính thức bị “khai tử” tại Việt Nam.

Ngay sau khi trang tin tức Công nghệ Dexerto đăng tải bài viết với tiêu đề: “Quảng cáo không thể bỏ qua của YouTube sẽ chỉ còn tối đa 5 giây tại một quốc gia”, làn sóng tranh luận sôi nổi đã bùng nổ trên khắp các nền tảng. Tại diễn đàn Reddit, chủ đề này đã “chiếm sóng” mục LinusTechTips - nơi quy tụ những những người đam mê công nghệ.

Sức nóng của sự việc còn được thể hiện rõ qua những con số. Bài đăng trên fanpage chính thức của Dexerto đã chạm mốc 11.000 lượt yêu thích cùng gần 800 lượt thảo luận, trong khi bài đăng trên tài khoản X của trang tin này cũng dễ dàng vượt qua con số 4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Quang cao anh 1

Cư dân mạng quốc tế rủ nhau "di cư ảo" sang Việt Nam để hưởng chính sách quảng cáo 5 giây. Ảnh: Dexerto/X.

Nhiều người dùng tại Mỹ và Châu Âu bày tỏ sự ghen tị. "Đây thực sự là một cuộc cách mạng vì quyền lợi người dùng", người dùng Zeze White bày tỏ.

Thậm chí, một trào lưu mới đang hình thành khi không ít người dùng rủ nhau sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để "fake IP" sang Việt Nam. Mục đích của việc này là đánh lừa thuật toán của các nền tảng, giúp họ được hưởng cơ chế quảng cáo 5 giây mà không cần đăng ký các gói dịch vụ trả phí đắt đỏ.

“Liệu cách này có hoạt động với VPN không?”, tài khoản X “FeralOnChain” chia sẻ.

“Dân số Việt Nam sắp chạm mốc 8 tỷ người, theo thống kê từ NordVPN”, tài khoản X “BeAlterEgo” bình luận hài hước.

Sức hút của "quy định 5 giây" không chỉ đến từ thời gian chờ ngắn, mà còn từ sự minh bạch. Nghị định 342 yêu cầu các quảng cáo không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác duy nhất.

Đặc biệt, Chính phủ thể hiện thái độ quyết liệt trong việc quản lý nội dung. Các đơn vị quảng cáo phải gỡ bỏ nội dung vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ khi có yêu cầu. Nếu không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thaoDu lịch cùng Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn toàn bộ dịch vụ vi phạm.

Sự can thiệp mạnh mẽ này sẽ có tác động trực tiếp tới các nền tảng phổ biến tại Việt Nam như YouTube, X, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch hay các trang tin tức.

Dù nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, giới chuyên gia cũng đưa ra những cảnh báo về "tác dụng phụ". Một số ý kiến trên Dexerto lo ngại rằng để bù đắp cho việc rút ngắn thời gian, YouTube có thể tăng tần suất quảng cáo hoặc đẩy 5-6 đoạn quảng cáo ngắn liên tiếp thay vì 2 đoạn như hiện nay.

Ngoài ra, việc người nước ngoài ồ ạt "fake IP" về Việt Nam có thể làm sai lệch dữ liệu người dùng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các nhà sáng tạo nội dung trong nước.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/viet-nam-thanh-thien-duong-internet-vi-luat-quang-cao-moi-post1617649.html
Cùng chủ đề
Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến Thế giới vi tính
Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Thế hệ trẻ hiện nay không chỉ nhìn nhận lại những gì họ đăng tải mà còn bận tâm đến...

Vì sao một công ty có thể làm sập Internet toàn cầu? Thế giới vi tính
Vì sao một công ty có thể làm sập Internet toàn cầu?

Internet là nền tảng của hệ sinh thái tài chính và tiêu dùng toàn cầu. Nhưng hệ thống này rất...

Bước ngoặt mới cho tài sản mã hóa tại Việt Nam Thế giới vi tính
Bước ngoặt mới cho tài sản mã hóa tại Việt Nam

Theo chuyên gia, Luật Công nghiệp công nghệ số đang mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế số...

TT Putin chạm tay vào siêu hệ thống 'mạnh nhất lịch sử': Nga đi nước cờ lớn chứng minh ai là thủ lĩnh công nghệ Thế giới vi tính
TT Putin chạm tay vào siêu hệ thống 'mạnh nhất lịch sử': Nga đi nước cờ lớn chứng minh ai là thủ lĩnh công nghệ

Nga phát đi thông điệp rằng họ đang ứng dụng tiềm lực công nghệ mạnh mẽ để khẳng định vị...

Bí mật về đội quân hacker được các Big Tech thuê để ‘đầu độc’ những chatbot AI đình đám như ChatGPT Thế giới vi tính
Bí mật về đội quân hacker được các Big Tech thuê để ‘đầu độc’ những chatbot AI đình đám như ChatGPT

Những người này thuộc “red team” – đội ngũ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc đua AI...

Leonardo.AI – Trải nghiệm sáng tạo không giới hạn Thế giới vi tính
Leonardo.AI – Trải nghiệm sáng tạo không giới hạn

Trong thế giới ngày nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách chúng ta tưởng tượng, sáng...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

10 giờ trước Đời sống

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Ngày nay, nhu cầu sở hữu xe máy ngày càng tăng, việc lựa chọn một đại lý uy tín để “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Xe máy Nam Tiến đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đại lý được đông đảo khách hàng tin tưởng.

11 giờ trước Kinh doanh

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

14 giờ trước Thiết bị

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Việc tiêu hủy 2 tấn pate "Cột Đèn Hải Phòng" sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi khiến nhiều người nhầm lẫn với pate Cột Đèn truyền thống vốn là món ăn lâu đời của Hải Phòng.

15 giờ trước Food Tour

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Thương hiệu pate cột đèn truyền thống tại Hải Phòng đăng bài viết thanh minh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm gia truyền và pate đóng hộp công nghiệp đang bị nhắc tên trên MXH.

15 giờ trước Đời sống

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội. Điều này khiến trẻ phải đi học thêm để ôn luyện, dù chỉ mới 4-5 tuổi.

15 giờ trước Học đường

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và đi lại tăng cao trong dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

15 giờ trước Pháp luật

Vàng thế giới bị chốt lời

Vàng thế giới bị chốt lời

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

15 giờ trước Đời sống

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Thất bại 1-2 trước U23 Australia hôm 8/1 được báo chí Thái Lan xem như một “bài học trưởng thành”, hơn là cú vấp đáng giận dữ, cho hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á.

15 giờ trước Bóng đá

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và tên gọi trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh.

15 giờ trước Sống khỏe