Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

11:35 28/10/2025
Thế hệ mới của iPad Pro sẽ bổ sung chức năng sau.

Mới đây, Bloomberg đề cập đến một sự thay đổi lớn ở thế hệ tiếp theo của iPad Pro, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Đó là việc trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, tương tự như Công nghệ lần đầu xuất hiện trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Hệ thống này giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định mà không cần đến quạt tản nhiệt, đồng thời vẫn giữ nguyên được kiểu dáng mỏng nhẹ vốn có.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi dự kiến sẽ ở ở thế hệ tiếp theo iPad Pro. Ảnh chụp màn hình Hệ thống tản nhiệt buồng hơi dự kiến sẽ ở ở thế hệ tiếp theo iPad Pro. Ảnh chụp màn hình

Trên chuyên mục Bloomberg Tech, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết việc tích hợp tản nhiệt buồng hơi là rất quan trọng khi chip xử lý trên iPad Pro ngày càng mạnh mẽ và nhiều người thường sử dụng tablet cho các tác vụ nặng như biên tập video hay chạy ứng dụng AI. Công nghệ này không chỉ giúp cải thiện hiệu năng mà còn có thể trở thành điểm khác biệt để phân biệt iPad Pro với iPad Air - dòng sản phẩm đang dần tiến vào phân khúc cao cấp với kích thước 13 inch và chip xử lý mạnh mẽ.

Gurman cho biết: “Apple không phát minh khái niệm khi tản nhiệt buồng hơi xuất hiện trên thiết bị Samsung và các hãng khác trong nhiều năm. Dù vậy, công ty vẫn định vị đây là tính năng nổi bật, đáng để nâng cấp”.

Chức năng mới này dự kiến sẽ trở thành một điểm mạnh của iPad Pro thế hệ tiếp theo. Ảnh chụp màn hình Chức năng mới này dự kiến sẽ trở thành một điểm mạnh của iPad Pro thế hệ tiếp theo. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo có thể được nhìn thấy ngay trong tháng 10 này với sức mạnh phần cứng được đẩy lên một tầm cao mới, và trong tương lai xa hơn là một cuộc cách mạng về hệ thống tản nhiệt, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiệu năng vượt trội và ổn định hơn nữa cho người dùng.

