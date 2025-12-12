ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo Tốt nhất Đông Nam Á 2025”

Ngày 11/12/2025, tại Bangkok - Thái Lan, Công ty CP Đầu tư và Cho thuê tài sản ROX Lease chính thức được xướng tên tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2025 ở hạng mục “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025” (Công ty dịch vụ Bất động sản đổi mới sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025). Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực dành cho các doanh nghiệp bất động sản tiên phong trong đổi mới và ứng dụng công nghệ, minh chứng cho năng lực dẫn đầu và tầm nhìn chiến lược của ROX Lease trên thị trường quốc tế.

Khẳng định vị thế - Tầm nhìn chiến lược

Dot Property Southeast Asia Awards là giải thưởng uy tín, vinh danh các doanh nghiệp bất động sản xuất sắc ở Đông Nam Á, dựa trên các tiêu chí: đổi mới, hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và tác động tích cực đến cộng đồng. Chiến thắng tại hạng mục “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025” là sự ghi nhận với những nỗ lực không ngừng nghỉ của ROX Lease (tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL) trong việc đổi mới dịch vụ, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ bất động sản khu vực.

Đại diện ROX Lease nhận giải thưởng, bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Khối Truyền thông và Marketing, ROX Group mà ROX Lease là một thành viên bày tỏ:

"Giải thưởng là minh chứng cho những bước đi đổi mới chiến lược và sự sáng tạo không ngừng của ROX Lease. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng và các nhà đầu tư."

ROX Lease hiện quản lý và cho thuê diện tích lớn tại các dự án văn phòng, trung tâm thương mại và kho xưởng, đồng thời hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô, tối ưu hóa hệ sinh thái dịch vụ toàn diện trong những năm tới. Việc chiến thắng giải thưởng quốc tế là động lực quan trọng để ROX Lease tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong đổi mới trong ngành dịch vụ bất động sản Đông Nam Á.

Giải thưởng “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025” là minh chứng cho những bước tiến không ngừng của ROX Lease, từ việc ứng dụng Công nghệ, phát triển sản phẩm mới, đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. ROX Lease không chỉ mang đến giá trị thực cho khách hàng và nhà đầu tư, mà còn góp phần nâng cao chuẩn mực dịch vụ bất động sản Việt Nam trên trường quốc tế.