'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn thập kỷ

Đại diện Masterise Homes tin tưởng với tiềm năng to lớn của dự án và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển danh mục bất động sản hàng hiệu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiến tạo một công trình đẳng cấp, mang đến trải nghiệm sống xứng tầm và tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cũng như đóng góp tích cực vào diện mạo hiện đại của TP.HCM.