Toàn cảnh đại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội và biểu trưng cho Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.