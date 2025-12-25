Hướng dẫn phân biệt WMS, MES và TMS theo góc nhìn chuyên gia

WMS (Quản lý Kho), MES (Điều hành Sản xuất) và TMS (Quản lý Vận tải) là ba công cụ công nghệ quan trọng trong chuỗi cung ứng hiện đại. Tuy nhiên, do có một số điểm tương đồng về chức năng, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phân biệt và lựa chọn hệ thống phù hợp.

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ khái niệm, phạm vi ứng dụng của từng hệ thống và đưa ra bảng so sánh cụ thể để bạn nắm được vai trò cũng như giới hạn của mỗi Phần mềm.

1. Khái quát về WMS

WMS (Warehouse Management System) là hệ thống quản lý kho, tập trung vào việc tổ chức và tối ưu hóa các hoạt động bên trong nhà kho. Các nhiệm vụ chính bao gồm tiếp nhận hàng, lưu trữ, lấy hàng, đóng gói và xuất hàng. Hệ thống này hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình trong phạm vi nhà kho một cách hiệu quả.