Fit Me – Cộng đồng những người trẻ đam mê sống khỏe

Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
22:19 26/12/2025
Ở giai đoạn 25 – 40 tuổi, rõ ràng là giai đoạn trải qua hành trình vượt cạn với thiên chức làm mẹ. Nhưng cũng lại là giai đoạn phải chứng minh năng lực, sự nghiệp và đóng góp một nửa kinh tế gia đình. Phụ nữ chúng ta chưa bao giờ tự hỏi: “Mình có đang ổn không?”
picture2-1766762085.jpg
 


Những ngày cuối năm, sự kiện Rise & Glow tại Hà Nội của cộng đồng phụ nữ trẻ đam mê sống khỏe, sống đẹp thu hút gần 200 chị em từ khắp nơi trên thế giới. Được biết, cộng đồng này đã hình thành và hoạt động được gần 4 năm.

Ban đầu, chỉ là câu chuyện của những người phụ nữ bị thay đổi về ngoại hình, về cảm xúc sau sinh, tìm đến nhau với mong cầu lấy lại sự tự tin tuổi thanh xuân và vóc dáng thời con gái. Cùng nhau chia sẻ những kỹ năng sống khỏe, sống đẹp và sống có ích. Dần dần, Fit Me đã chạm đến nhiều đối tượng hơn, ở đó, chị em phụ nữ có được sự ủng hộ của gia đình, bố mẹ, chồng, con,… và xây dựng một cộng đồng chất lượng.

Anh Dũng - Giám đốc Ngân hàng MBV - CN Thăng Long, chồng chị Thu Phương (một trong 3 Con - Founder của Fit Me), chia sẻ tại sự kiện:

Vợ tôi giảm 14kg để chuẩn bị cho hành trình sinh bé thứ ba. Nhưng điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, là Phương lại chọn ôm vào lòng một dự án cộng đồng. Vì Phương đang là Cán bộ của một Tập đoàn Công nghệ lớn, cuộc sống gia đình cũng tương đối ổn định. Tôi không muốn vợ mình vất vả hoặc phải san sẻ thời gian dành cho gia đình, con cái. Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ về Phương, từ khi mới yêu nhau cho tới bây giờ, đó là khi cô ấy đã thấy điều gì có ý nghĩa, cô ấy sẽ làm đến cùng và phải làm có hiệu quả.

Suốt hành trình gần 4 năm qua, tôi nhìn thấy sự nghiêm túc và bền bỉ của vợ, tôi nhìn thấy cộng đồng Phương và mọi người gây dựng đến hôm nay – không chỉ là con số, mà là sự gắn kết, là những con người thật, câu chuyện thật và giá trị thật – thì tôi thực sự cảm thấy tự hào. Tự hào vì vợ mình không chỉ làm cho riêng bản thân, mà đang tạo ra giá trị cho rất nhiều người khác.

picture1-1766762085.jpg
 

Một nhân vật khác tại sự kiện, Anh Lương – chồng chị Kiều Trang, phiên dịch viên tiếng Trung và là Nguyên Trưởng phòng mua hàng của một công ty về tự động hóa - thời gian đầu anh luôn phản đối vợ tham gia cộng đồng này. Chỉ đến khi, chứng kiến sự thay đổi của vợ từ tính cách, ngoại hình, Thời trang và sau vài lần đi cùng vợ đến các sự kiện của Fit Me, anh Lương đã chuyển sang ủng hộ và đồng hành cùng vợ.

Sống khỏe – từ khóa mà chị em dành rất nhiều thời gian để định nghĩa. Là một tiềm lực kinh tế ổn định, để không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Hay là một sức khỏe dồi dào, để làm mọi thứ không biết mệt mỏi. Thật khó để chúng ta luôn có tất cả mọi thứ trong cùng một thời điểm mà không cần bất cứ sự đánh đổi nào. Thời gian – Tiền bạc và Sức khỏe luôn là một giấc mơ hoàn hảo mà ai trong chúng ta, cũng muốn chạm đến.

Khác với mọi người, chị Bích – nhân viên IT của một ngân hàng lớn – chọn Fit Me để đánh thức “tính nữ” trong con người mình. Lấy chồng là bạn cùng cấp ba, lại kém hơn 1 tuổi. Bản thân làm công việc vốn dĩ đã hơi khô khan và cứng nhắc, chị Bích tìm đến cộng đồng Fit Me với mong muốn trẻ hóa từ bên trong cho đến vẻ bề ngoài, bằng cách thay đổi về tư duy và lối sống.  Sau khi đưa vòng eo từ 69cm về 59cm, chị Bích đã được mọi người nhận xét “trẻ hơn chồng” - điều mà chị luôn tránh né mỗi khi ai đó nhắc đến trước đây.

Ở Fit Me, những người phụ nữ trẻ đi cùng nhau, không phân biệt về địa vị, nghề nghiệp, không có sự giàu nghèo hay khoảng cách địa chỉ, họ chỉ cùng nhau chọn một lối sống khỏe mạnh, để chống lại với vòng quay của thời gian, trở thành những người phụ nữ không ai đoán được tuổi của mình.
 

Fit Me, gym
