Tin tài chính hôm nay 26/12: Vàng biến động mạnh, USD hạ nhiệt

15:06 26/12/2025
Thị trường tài chính hôm nay 26/12 tiếp tục nóng giá vàng duy trì mức cao, trong khi tỷ giá USD trong nước giảm nhẹ.

Vàng

 

Giá vàng trong nước chiều 26/12 tiếp tục tăng và neo ở vùng cao kỷ lục. 

Vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn được niêm yết quanh mức 157,2 – 159,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng khoảng 400.000 đồng mỗi lượng so với phiên liền trước. Chênh lệch mua – bán duy trì quanh 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn trơn tiếp tục là tâm điểm của thị trường. Một số thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn lên sát, thậm chí ngang bằng vàng miếng, phổ biến trong vùng 154 – 159,2 triệu đồng/lượng. 

Tại Hà Nội, dù giá cao, nhiều người dân vẫn xếp hàng mua vàng nhẫn do nguồn cung vàng miếng hạn chế, trong khi vàng nhẫn được bán linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh mốc 4.500 USD/ounce trong bối cảnh thị trường Mỹ và châu Âu nghỉ lễ. Quy đổi theo tỷ giá trong nước, giá vàng thế giới thấp hơn vàng nội địa khoảng 15 – 16 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu trú ẩn và yếu tố cung – cầu đặc thù tại Việt Nam.

 

Bạc

Thị trường bạc trong nước ngày 26/12 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các phiên. Sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, giá bạc tại nhiều doanh nghiệp lớn quay đầu điều chỉnh giảm. 

Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bạc miếng phổ biến được giao dịch quanh mức 2,33 – 2,36 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi 1kg dao động khoảng 75 – 77 triệu đồng/kg tùy thương hiệu.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay gần như đi ngang quanh 71,8 – 74,5 USD/ounce do thanh khoản toàn cầu suy giảm trong kỳ nghỉ lễ. Dù điều chỉnh ngắn hạn, bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ vai trò phòng vệ lạm phát và nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện tử.

 

USD

Tỷ giá USD trong nước sáng 26/12 tiếp tục Xu hướng hạ nhiệt tại hệ thống ngân hàng. 

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức khoảng 25.128 – 25.133 đồng/USD, giảm so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại lớn, USD được niêm yết phổ biến quanh mức 26.059 – 26.389 đồng/USD.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trong khi đó, trên thị trường tự do, USD biến động trái chiều, giao dịch quanh 27.040 – 27.176 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY duy trì quanh mốc 97,9 điểm, phản ánh trạng thái ổn định đến suy yếu nhẹ của đồng bạc xanh khi giới đầu tư chờ đợi tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Euro

Đồng euro trong nước ngày 26/12 ghi nhận xu hướng nhích lên tại một số ngân hàng sau nhiều phiên điều chỉnh. 

Tỷ giá mua vào – bán ra phổ biến trong vùng 30.4 – 31.9 nghìn đồng/EUR, tùy từng ngân hàng và hình thức giao dịch.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, EUR/USD giao dịch ổn định khi đồng euro được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tương đối tích cực tại châu Âu và lập trường thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu về lộ trình cắt giảm lãi suất. Diễn biến này giúp euro duy trì sức bật nhẹ so với USD trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu thấp cuối năm.

